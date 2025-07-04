В Оренбурге арестовали азербайджанского авторитета Заура Нахичеванского

Нахичеванского задержали накануне, ему вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии. Вчера был также задержан еще один азербайджанский авторитет Вагиф Бакинский

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Суд в Оренбурге арестовал «влиятельного азербайджанского авторитета» Заура Нахичеванского (Шипилова), передает местное издание «Оренбург медиа». Ему вменяют статью 210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Он останется под арестом как минимум до 3 сентября.

Нахичеванский родился в Оренбурге в 1985 году. Его отец — азербайджанский криминальный авторитет Байрам Талыбов, которого в 2006 году расстреляли в Москве вместе с еще одним вором в законе Хикметом Мухтаровым, пишет издание.

Нахичеванский долгое время жил в Турции, где в возрасте 27 лет был «коронован как вор в законе», указывает портал. По его данным, в 2015 году Нахичеванского задержали в столице с крупной партией героина, он отсидел три года и вышел на свободу в 2018-м.

Адвокат Мария Гайворонская в разговоре с РБК отказалась прокомментировать обвинения в адрес Шипилова.

«Если мой подзащитный захочет предоставить СМИ какую-либо информацию, мы сразу сообщим», — сказала она.

О задержании криминального авторитета по имени Заур накануне сообщили телеграм-канал Baza и телеканал РЕН ТВ. Он упоминался в материалах о задержании еще одного авторитета Вагифа Сулейманова (Вагифа Бакинского). Бакинский был задержан в Москве накануне. По данным «Коммерсанта», поводом стало нарушение правил пребывания в России. Сулейманова доставили в спецприемник миграционного центра в Сахарово. Там он будет содержаться три месяца, после чего его депортируют в Азербайджан.

Задержания произошли на фоне обострения отношений Москвы и Баку. Оно началось с массового задержания азербайджанцев в рамках расследования дела об убийствах и покушениях в Екатеринбурге в начале 2000-х и начале 2010-х годов. В рамках дела арестованы восемь человек, еще двое в ходе рейда силовиков скончались — это братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. На фоне задержаний в Екатеринбурге в Баку пришли с обысками в офис «Sputnik Азербайджан». Были арестованы директор местного филиала агентства Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Кроме того, восьмерых россиян задержали по подозрению в транзите наркотиков из Ирана. На заседании, где было вынесено решение об их аресте, они выглядели сильно избитыми, отмечало «Осторожно, новости».