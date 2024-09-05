Подозреваемый экс-замглавы МЧС задекларировал несколько квартир

Павел Барышев (Фото: РИА Новости)

Бывший заместитель главы МЧС Павел Барышев, против которого завели дело о мошенничестве, в 2020 году владел земельным участком на 1,5 тыс. кв. м и квартирой площадью 91,3 кв. м, следует из декларации о доходах, опубликованной ведомством.

Барышев занимал пост замминистра МЧС с февраля 2017 года по май 2021 года. Об уголовном деле против него СК сообщил 5 сентября 2024 года. По версии следствия, чиновник при помощи подложных документов похитил трехкомнатную квартиру в Подмосковье стоимостью не менее 20 млн руб. Недвижимость арестовали.

Помимо земли и квартиры в 2020 году замминистра владел гаражом, следует из декларации. Его годовой доход превысил 8,6 млн руб. У жены Барышева в собственности тогда находились две квартиры — площадью 137,8 и 110 кв. м, а также автомобиль Mercedes-Benz GLE 300. Она отчиталась о годовом доходе в 499,3 тыс. руб.

В 2017 году, когда Барышев занял пост замминистра, в его собственности находились два земельных участка площадью 2 тыс. и 1,5 тыс. кв. м, а также жилой дом площадью 187,2 кв. м. В собственности его жены была квартира площадью 110 кв. м, а также автомобиль Volvo XC-70. Доход замминистра тогда составил 5,9 млн руб., его супруги — 772 тыс. руб.