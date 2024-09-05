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Против экс-замглавы МЧС Павла Барышева завели дело о мошенничестве

Барышев был назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям в феврале 2017 года, в мае 2021-го Путин уволил его. По версии следствия, при помощи подложных документов он похитил трехкомнатную квартиру в Подмосковье
Павел Барышев
Павел Барышев (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении бывшего замглавы МЧС России Павла Барышева, сообщает СК в телеграм-канале.

«Следствием установлено, что Барышев с 2017 года по 2019 год изготовил подложные документы о наличии у него права на обеспечение жилым помещением, на основании которых похитил трехкомнатную квартиру в Московском регионе стоимостью не менее 20 млн руб. На похищенную Барышевым квартиру судом наложен арест», — говорится в сообщении ведомства.

Задержан ли сам экс-министр, в СК не уточнили.

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Барышев родился 15 июня 1959 года, он окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск, факультет гражданской обороны Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева. Заместителем министра по делам гражданской обороны он был назначен 2 февраля 2017 года указом президента. До этого он занимал пост начальника Академии гражданской защиты МЧС. Президент России Владимир Путин освободил Барышева от должности в мае 2021 года. Причина отставки в указе не была названа.

Впоследствии он был назначен на должность замминистра природных ресурсов. На этом посту он курировал специальный отдел, который занимается исполнением в ведомстве законодательства в области защиты государственной тайны. Также в ведении Барышева были департамент госполитики и регулирования в области водных ресурсов и Федеральное агентство водных ресурсов. С этой должности он был уволен 19 июня этого года указом премьера Михаила Мишустина «в связи с выходом на пенсию».

Будучи замминистра МЧС Барышев, в частности, принимал участие в ликвидации последствий прорыва дамбы в Красноярском крае осенью 2019 года. Тогда погибли 20 человек, было возбуждено дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее большие человеческие жертвы).

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
МЧС мошенничество Следственный комитет хищение Павел Барышев
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