Варшава сообщила о повреждении консульского отдела в Киеве

Радослав Сикорский (Фото: Clemens Bilan / EPA / ТАСС)

Здание консульского отдела посольства Польши в Киеве повреждено в результате ночных ударов, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский в социальной сети Х.

«Повреждено здание консульского отдела нашего посольства. Все живы и здоровы. Украине срочно нужны средства ПВО», — написал Сикорский.

Он отметил, что обсудил произошедшее с послом Польши на Украине Петром Лукашевичем.

Ночью на всей территории Украины, включая Киев, была объявлена воздушная тревога. Утром мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что повреждения зафиксированы в шести районах: Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском и Шевченковском.

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