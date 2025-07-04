Экс-генсек ОБСЕ рассказал, чего не хватает переговорам по Украине

Глава Женевского центра политики безопасности (Geneva Centre for Security Policy — GCSP), гесек ОБСЕ в 2017-2020 годах Томас Гремингер поделился с РБК, что сделает переговоры между Россией и Украиной более эффективными

Томас Гремингер (Фото: Global Look Press)

Нынешним прямым переговорам между Россией и Украиной не хватает четкой структуры и конкретной повестки. Такую оценку в интервью РБК, данном на полях XI научно-экспертного международного форума «Примаковские чтения», высказал исполнительный директор Женевского центра политики безопасности (Geneva Centre for Security Policy — GCSP), генеральный секретарь ОБСЕ в 2017–2020 годах Томас Гремингер.

«Необходимо, чтобы стороны снова вели переговоры в рамках структурированного переговорного процесса. Именно этого сейчас не хватает, — считает эксперт. — Мы наблюдаем политические импульсы, которые заставили стороны снова говорить друг с другом. К настоящему моменту было несколько обменов пленными, и это позитивно — я бы не стал это недооценивать. Но чего мы не наблюдаем, так это структурированного переговорного процесса, как в 2022 году».

По оценке Гремингера, три года назад переговоры не привели к урегулированию, поскольку тогда «стороны пришли к выводу, что они все еще могут улучшить свои позиции на поле боя». «Поэтому сегодня снова должно быть ощущение, что конфликт созрел для урегулирования. Мое внутреннее чувство подсказывает, что стороны близки тому, чтобы это признать», — отметил эксперт, подчеркнув, что переговоры должны сосредоточиться на двух принципиальных вопросах: условия прекращения огня и общие принципы урегулирования.

Украина настаивала, что сначала надо договориться о прекращении боевых действий, Россия же утверждает, что сначала должны быть «решены первоначальные причины специальной военной операции». «Лучший способ справиться с этой дилеммой — договориться о повестке переговоров, которая касалась бы обоих вопросов: прекращения огня и рамок принципов урегулирования, — отметил Гремингер. — Затем вы можете договориться о временном прекращении огня и продлить его в зависимости от прогресса переговоров о принципах. Дипломатия располагает механизмами, позволяющими справляться с этими дилеммами. Но прежде всего нужна повестка дня переговоров, и немного удивительно, что не было соглашения о такой повестке».

16 мая 2025 года в Стамбуле после трехлетнего перерыва возобновились прямые переговоры российской и украинской делегаций. Они договорились обменяться военнопленными по формуле «1000 на 1000». Вторая встреча прошла в Стамбуле 2 июня — тогда делегации обменялись меморандумами с предложениями по урегулированию и договорились вернуть друг другу тела погибших военнослужащих по формуле «6000 на 6000». Как заявили 3 июля в Кремле, сейчас Москва и Киев договариваются, когда провести третий раунд переговоров.