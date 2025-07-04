 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 
Эксклюзив

Экс-генсек ОБСЕ рассказал, чего не хватает переговорам по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Глава Женевского центра политики безопасности (Geneva Centre for Security Policy — GCSP), гесек ОБСЕ в 2017-2020 годах Томас Гремингер поделился с РБК, что сделает переговоры между Россией и Украиной более эффективными
Томас Гремингер
Томас Гремингер (Фото: Global Look Press)

Нынешним прямым переговорам между Россией и Украиной не хватает четкой структуры и конкретной повестки. Такую оценку в интервью РБК, данном на полях XI научно-экспертного международного форума «Примаковские чтения», высказал исполнительный директор Женевского центра политики безопасности (Geneva Centre for Security Policy — GCSP), генеральный секретарь ОБСЕ в 2017–2020 годах Томас Гремингер.

«Необходимо, чтобы стороны снова вели переговоры в рамках структурированного переговорного процесса. Именно этого сейчас не хватает, — считает эксперт. — Мы наблюдаем политические импульсы, которые заставили стороны снова говорить друг с другом. К настоящему моменту было несколько обменов пленными, и это позитивно — я бы не стал это недооценивать. Но чего мы не наблюдаем, так это структурированного переговорного процесса, как в 2022 году».

По оценке Гремингера, три года назад переговоры не привели к урегулированию, поскольку тогда «стороны пришли к выводу, что они все еще могут улучшить свои позиции на поле боя». «Поэтому сегодня снова должно быть ощущение, что конфликт созрел для урегулирования. Мое внутреннее чувство подсказывает, что стороны близки тому, чтобы это признать», — отметил эксперт, подчеркнув, что переговоры должны сосредоточиться на двух принципиальных вопросах: условия прекращения огня и общие принципы урегулирования.

Лавров назвал незавидным наследством ситуацию в ОБСЕ
Политика
Сергей Лавров

Украина настаивала, что сначала надо договориться о прекращении боевых действий, Россия же утверждает, что сначала должны быть «решены первоначальные причины специальной военной операции». «Лучший способ справиться с этой дилеммой — договориться о повестке переговоров, которая касалась бы обоих вопросов: прекращения огня и рамок принципов урегулирования, — отметил Гремингер. — Затем вы можете договориться о временном прекращении огня и продлить его в зависимости от прогресса переговоров о принципах. Дипломатия располагает механизмами, позволяющими справляться с этими дилеммами. Но прежде всего нужна повестка дня переговоров, и немного удивительно, что не было соглашения о такой повестке».

16 мая 2025 года в Стамбуле после трехлетнего перерыва возобновились прямые переговоры российской и украинской делегаций. Они договорились обменяться военнопленными по формуле «1000 на 1000». Вторая встреча прошла в Стамбуле 2 июня — тогда делегации обменялись меморандумами с предложениями по урегулированию и договорились вернуть друг другу тела погибших военнослужащих по формуле «6000 на 6000». Как заявили 3 июля в Кремле, сейчас Москва и Киев договариваются, когда провести третий раунд переговоров.

В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Покупатель ТЦ «Мега» раскрыл дедлайн владельца IKEA по обратному выкупу

Генпрокуратура потребовала передать государству активы владельца «Южуралзолота»

Маск предложил отправить МКС «на пенсию»

The Economist: США прекратили поставки Украине всех вооружений

Сын Трампа попросил ЦРУ продолжить разоблачать ложь о вмешательстве России в выборы США

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

Карпин: Зарплаты футболистов в России завышены на 50%

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Стамбул переговоры Россия Украина
Материалы по теме
Кремль отреагировал на решение США приостановить военные поставки Украине
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Украина выразила готовность купить оружие у США на фоне паузы в поставках
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
Вы создаете ИИ-решение: что выбрать — свою инфраструктуру или облакоПодписка на РБК, 08:22
Аэропорт Нижнекамска закрыли для полетов Политика, 08:21
В Сергиевом Посаде загорелась подстанция после падения обломков дрона Политика, 08:18
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
Экс-генсек ОБСЕ рассказал, чего не хватает переговорам по Украине Политика, 08:00
Экс-генсек ОБСЕ: «Надо выстраивать европейскую безопасность с Россией» Политика, 08:00
Суд взыскал с Нагиева долги по ЖКХ Общество, 07:58
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Над российскими регионами за ночь сбили 48 беспилотников Политика, 07:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:29
Аэропорт Казани закрыли для полетов Политика, 07:27
В еще двух аэропортах ввели временные ограничения Политика, 07:07
Адвокаты и Клишас поспорили о сроке для обманутых мошенниками террористов Политика, 07:01
В Красноярском крае задержали воспитателя лагеря, где насиловали мальчика Общество, 06:58
C 1 июля в России появился новый вид вклада. Как он работает Инвестиции, 06:57