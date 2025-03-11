Лавров назвал незавидным наследством ситуацию в ОБСЕ

Сергей Лавров (Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров назвал незавидным наследством ситуацию в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), с которой пришлось столкнуться новому генеральному секретарю ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции по итогам переговоров. Министр напомнил, что за последние годы руководители организации «выдумывали разные предлоги, чтобы в Москву не приезжать».

«То, какое наследство досталось, конечно, не может вызвать зависти, потому что по большому счету за предшествующие годы Запад запретил себе вступать с нами в диалог и этот запрет распространил на международную организацию», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, «с тех пор никаких контактов на этом уровне не было», поэтому Москва «оценила решение нового генерального секретаря» провести встречу.

Он добавил, что действия Запада привели организацию к «глубочайшему институциональному кризису».

Синирлиоглу прилетел в Москву накануне. Во вторник, 11 марта, он провел переговоры с Лавровым. Это первый визит главы организации в Россию за три с половиной года. Летом 2021 года Москву посетила занимавшая на тот момент должность генсека ОБСЕ Хельга Шмид.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Синирлиоглу с президентом Владимиром Путиным не планируется.