 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мобилизованных лишат выплаты при самовольном оставлении службы

Белоусов решил лишить мобилизованных выплаты при самовольном оставлении службы
Сюжет
Военная операция на Украине
Мобилизованным положены ежемесячная социальная выплата в размере 158 тыс. руб. и денежное довольствие, которое зависит от должности, звания и выслуги лет. Минимальная сумма, которую они получают в месяц, — 195 тыс. руб.
Андрей Белоусов
Андрей Белоусов (Фото: Минобороны России)

Министр обороны Андрей Белоусов приказал лишить мобилизованных социальной выплаты при самовольном оставлении воинской части или места военной службы. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы, определенный приказом командира воинской части, руководителя организации Вооруженных сил Российской Федерации, в которой граждане, призванные по мобилизации, проходят военную службу», — говорится в приказе.

Как поясняли в Минобороны, минимальная сумма, которую получают мобилизованные, составляет 195 тыс. руб. Она складывается из ежемесячной социальной выплаты в размере 158 тыс. руб. и денежного довольствия. Размер последнего зависит от оклада по воинской должности, воинскому званию и выслуги лет. Выплата не облагается подоходным налогом, а с остальной суммы взимается 13%.

Путин подписал указ о ежемесячных компенсационных выплатах контрактникам
Политика
Владимир Путин

Минимальное денежное довольствие рядового-контрактника составляет 210 тыс. руб., командира отделения — 238 тыс. руб., заместителя командира взвода — 250 тыс. руб. в месяц. При заключении контракта на срок от года положена также единовременная выплата в размере 195 тыс. руб. Кроме того, военнослужащий по контракту получает от 50 тыс. до 1 млн руб. «за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника», 8 тыс. руб. ежедневно «за участие в активных наступательных действиях» и 50 тыс. руб. «за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов».

По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, с начала года контракты с Минобороны заключили почти 200 тыс. человек.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Андрей Белоусов Минобороны мобилизация выплата
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

министр обороны России
17 марта 1959 года
Материалы по теме
Путин объяснил, почему России не нужна новая мобилизация
Политика
Суд арестовал контрактника-дезертира по делу об убийстве школьницы
Общество
Контрактника обвинили в расстреле сослуживцев и покупке наркотиков
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 94,98 (+0,4) Инвестиции, 17:45 Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 88,12 (+0,17) Инвестиции, 17:45
Эрдоган назвал Лукашенко условие перемирия России и Украины Политика, 19:47
Сдавшемуся в плен на танке украинскому военному выдали российский паспорт Политика, 19:40
Чехия будет принимать россиян только с биометрическими паспортами Политика, 19:37
20% затрат дают 80% результата: почему нужны корпоративные мероприятия РБК и Millennium, 19:34
Мбаппе назвал катастрофой результаты первого тура выборов во Франции Спорт, 19:29
Путин заявил о праве начать выпуск ракет средней и меньшей дальности Политика, 19:24
Минфин обсудит возможность повышения налоговых льгот по инвестсчетам Инвестиции, 19:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд арестовал командира бригады ВДВ по делу о мошенничестве Политика, 19:14
В Москве американцу дали 12,5 года колонии за попытку сбыта наркотиков Общество, 19:08
Обзор Zenless Zone Zero: отзывы на новую игру HoYoverse Life, 19:06
Власти предложили повысить для букмекеров один из налогов в четыре раза Технологии и медиа, 19:01
Мобилизованных лишат выплаты при самовольном оставлении службы Политика, 18:51
Взрыв произошел в порту Черноморска в Одесской области Политика, 18:46
Ракова рассказала о статистике сдачи ЕГЭ в резервный день Город, 18:46