Мобилизованных лишат выплаты при самовольном оставлении службы

Мобилизованным положены ежемесячная социальная выплата в размере 158 тыс. руб. и денежное довольствие, которое зависит от должности, звания и выслуги лет. Минимальная сумма, которую они получают в месяц, — 195 тыс. руб.

Андрей Белоусов (Фото: Минобороны России)

Министр обороны Андрей Белоусов приказал лишить мобилизованных социальной выплаты при самовольном оставлении воинской части или места военной службы. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Ежемесячная социальная выплата не осуществляется гражданам, призванным по мобилизации, за период самовольного оставления воинской части или места военной службы, определенный приказом командира воинской части, руководителя организации Вооруженных сил Российской Федерации, в которой граждане, призванные по мобилизации, проходят военную службу», — говорится в приказе.

Как поясняли в Минобороны, минимальная сумма, которую получают мобилизованные, составляет 195 тыс. руб. Она складывается из ежемесячной социальной выплаты в размере 158 тыс. руб. и денежного довольствия. Размер последнего зависит от оклада по воинской должности, воинскому званию и выслуги лет. Выплата не облагается подоходным налогом, а с остальной суммы взимается 13%.

Минимальное денежное довольствие рядового-контрактника составляет 210 тыс. руб., командира отделения — 238 тыс. руб., заместителя командира взвода — 250 тыс. руб. в месяц. При заключении контракта на срок от года положена также единовременная выплата в размере 195 тыс. руб. Кроме того, военнослужащий по контракту получает от 50 тыс. до 1 млн руб. «за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника», 8 тыс. руб. ежедневно «за участие в активных наступательных действиях» и 50 тыс. руб. «за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов».

По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, с начала года контракты с Минобороны заключили почти 200 тыс. человек.