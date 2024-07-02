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Политика ,  
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Песков рассказал о подготовке визита Нарендры Моди в Россию

Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Gareth Copley / Getty Images)

Подготовка к визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию находится на финальной стадии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК.

Отвечая на просьбу подтвердить информацию о датах визита индийской делегации, Песков сказал, что Кремль объявит об этом «по договоренности с нашими индийскими друзьями чуть позже». По данным Bloomberg, встреча Путина и Моди запланирована на 7–8 июля. «Визит действительно находится в финальной стадии подготовки. Очень важный визит», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Говоря о темах, которые будут обсуждаться с Моди, Песков напомнил, что у России с Индией «есть совместное участие в интеграционных процессах». «Поэтому вопросы региональной безопасности и глобальной безопасности всегда высоко стоят в повестке дня», — добавил он.

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Нарендра Моди

Кроме того, собеседники обсудят торгово-экономическое взаимодействие стран — «это тоже всегда один из главных вопросов, которые обсуждаются, самые разные области сотрудничества, которые имеется в виду развивать, на что имеется обоюдная политическая воля».

Песков добавил, что, «учитывая весьма доверительный характер [отношений] президента Путина и премьер-министра Моди», ожидается обмен мнениями «по всем вопросам, которые есть на повестке дня, а их много».

По информации агентства Bloomberg, на предстоящей встрече лидеры не будут подписывать никаких «прорывных соглашений». При этом предполагаются подписание документа, связанного с «военной логистикой», возобновление обсуждений совместной разработки истребителя пятого поколения и сотрудничества в области ядерной энергетики.

Визит Моди в Москву станет первой зарубежной поездкой, после того как он в третий раз вступил в должность главы правительства по итогам всеобщих выборов.

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Теги
Дмитрий Песков Нарендра Моди визит
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