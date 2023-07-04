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Си Цзиньпин призвал к расчетам в нацвалютах в рамках ШОС

Председатель Китая Си Цзиньпин призвал к расчетам в нацвалютах в рамках ШОС
Председатель Китая Си Цзиньпин призвал увеличить долю расчетов в национальных валютах и наращивать сотрудничество по суверенной цифровой валюте. Он также предостерег от попыток разжигать холодную войну
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Jade Gao / Getty Images)

Китай считает необходимым наращивать темпы восстановления экономики, выступает против протекционизма и односторонних санкций, заявил на проходящем 4 июля в онлайн-формате саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Считаю целесообразным увеличить долю расчетов в национальных валютах в рамках организации, наращивать сотрудничество по суверенной цифровой валюте, работать по созданию банка развития ШОС», — также заявил Си Цзиньпин. Китай, по его словам, готов делиться огромным рынком и опытом развития (трансляцию саммита вел РБК).

О необходимости усиления экономического сотрудничества в рамках ШОС говорил и выступавший перед председателем КНР президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заметил, что под эгидой организации не было пока реализовано ни одного крупного экономического проекта, так как нет механизма финансирования проектов. «Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Очевидным фактором является отсутствие механизмов финансового сопровождения проектной деятельности. Поэтому предлагаю совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда и высказать предложения по данному важному проекту», — сказал Токаев на заседании.

Участники саммита также говорили о сложной ситуации в мире. Токаев заявил о беспрецедентном росте геополитической напряженности. «Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в нашем регионе <...> категорически выступать против любых попыток вмешательства извне и инспирировать «цветные революции», — призвал коллег Си Цзиньпин.

Председатель саммита премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил об угрозе терроризма. Он отметил, что ряд стран «используют трансграничный терроризм как инструмент своей политики и дают убежище террористам». «ШОС не должна стесняться критиковать такие страны. Страны ШОС должны осуждать это. Не должно быть двойных стандартов в отношении терроризма», — добавил премьер Индии. Государства, которые так поступают, он не назвал. В прошлом Индия обвиняла в укрывательстве террористов Пакистан, также входящий в организацию.

В ШОС входят восемь стран — Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. На саммите во вторник, 4 июля, Моди поздравил президента Ирана Эбрахима Раиси с получением страной статуса члена организации. В качестве глав государств — наблюдателей при ШОС в саммите участвуют президенты Белоруссии и Монголии Александр Лукашенко и Ухнагийн Хурэлсух. В саммите также принимают участие генсек ООН Антониу Гутерриш и генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

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Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Китай Си Цзиньпин ШОС Индия Касым-Жомарт Токаев Нарендра Моди Иран Казахстан
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