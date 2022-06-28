В Советске демонтировали мемориальную доску литовскому писателю Видунасу

Мемориальную доску, посвященную литовскому драматургу и философу Видунасу, демонтировали со стены дома, где жил писатель

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В телеграм-канале и «ВКонтакте» главы администрации Советска (Калининградская область) Евгения Макарова появился видеорепортаж о снятии мемориальной доски в память о литовском писателе Видунасе с одного из домов.

На вопрос подписчицы «для чего снимают», Макаров ответил: «Уничтожают». В следующем посте глава администрации написал, что «товарищи попросили вместо Видунаса» Дениса Давыдова» и поделился ссылкой на страницу в Википедии о русском поэте, герое войны 1812 года.

Видунас (настоящее имя — Вильгельмас Староста) — литовский писатель, драматург, философ. Жил в Тильзите (сегодня — Советск) в 1933–1944 годах, покинул город после прихода советских войск. В Тильзите был видным деятелем культуры: помимо литературного творчества он выступал с лекциями, организовывал просветительские кружки и общества, издавал литовские периодические журналы.

Мемориальная доска была установлена в доме на улице Ленина, где жил Видунас.

Отношения Литвы и России обострились на прошлой неделе после решения Вильнюса ограничить транзит грузов в Калининградскую область. Литовские власти объяснили это необходимостью соблюдения санкционного режима Евросоюза.