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Политика ,  
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В Словакии проверят на экстремизм символ «Азова» на памятнике воинам СССР

Генпрокуратура Словакии проверит на экстремизм действия человека, который нарисовал на памятнике советским воинам в городе Пиештяни символ украинского батальона «Азов» (признана в России экстремистской и запрещена). Об этом написал глава ведомства Марош Жилинка в Facebook (ее материнская компания Meta признана экстремистской и запрещена).

Жилинка назвал рисунок «выражением экстремизма», а не солидарностью. Он сравнил символ с руной «Волчий крюк», которую во время Второй мировой войны использовала 2-я танковая дивизия «Рейх» и голландская 34-й добровольческая пехотная дивизия СС «Ландсторм Недерланд».

«Ни в коем случае использование экстремистской символики во вполне понятном контексте нельзя скрывать под какой-то ложной солидарностью, особенно если такое действие в и без того напряженное время может нежелательно вызвать споры или усугубить ненависть», — написал Жилинка.

В посольстве сообщили об осквернении памятника освободителям в Словакии
Политика

14 мая об акте вандализма на памятнике освободителям в городе Пиештяны сообщило посольство России в Словакии. В дипмиссии рассказали, на монументе нарисовали «видоизмененный вольфсангель — волчий крюк», который «является эмблемой украинского неонацисткого полка «Азов». Посольство потребовало очистить памятник и наказать вандалов.

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Теги
«Азов» Словакия памятник экстремизм
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