Не выкупленные чиновниками драгоценные подарки передадут в Гохран

Дорогостоящие подарки чиновникам направят в Госфонд драгметаллов и камней, они станут собственностью государства. Ранее Минфин предложил выделить запасы драгоценностей из этого фонда в качестве мобилизационного ресурса

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Подарки из драгоценных металлов и камней, преподнесенные чиновникам и не выкупленные ими, должны быть переданы в Гохран. Распоряжение об этом подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Передавать драгоценности поручено управлению делами президента, уполномоченному подразделению федерального органа исполнительной власти, работу которого курирует президент, или специальному подразделению регионального органа власти — в зависимости от того, кому был сдан подарок. Подарки будут направлены в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней, то есть они станут федеральной собственностью. Этот фонд составляет часть золотовалютных резервов России.

Постановление, которое обязывает чиновников сдавать полученные на официальных мероприятиях и в служебных командировках подарки для оценки их стоимости, в 2014 году подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Подарки дороже 3 тыс. руб. должны были передаваться государству, но с возможностью выкупа. Если же подарок не выкуплен, госорганы и организации могли использовать его в своей работе, а если это невозможно, то могли выставить подарок на торги и зачислить вырученные деньги в доход соответствующего бюджета. Подарки также могли быть направлены на благотворительность, а если приходили в негодность, их уничтожали.

В июне Министерство финансов предложило распространить мобилизационную подготовку на защиту драгоценных металлов, камней и изделий из них, находящихся в Госфонде России. Разработку законопроекта Минфин анонсировал еще год назад. В случае принятия законопроекта в составе Госфонда выделят запасы драгоценных металлов и камней в качестве мобилизационного ресурса страны.

Позднее правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагает предоставить ему право принимать решение о введении специальных мер в сфере экономики во время проведения операций за рубежом. Если его примут, документ в том числе даст кабмину возможность разбронировать материальные ценности госрезерва.