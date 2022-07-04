Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 июля
EUR ЦБ: 57,18 (+0,83) Инвестиции, 15:51
Курс доллара на 5 июля
USD ЦБ: 55,09 (+1,32) Инвестиции, 15:51
Не выкупленные чиновниками драгоценные подарки передадут в Гохран Политика, 17:28
Пришедший в Россию к ФИФА-2018 оператор tax free заявил о возможном уходе Бизнес, 17:27
Белгородские власти заявили, что нет данных о новых погибших от удара Политика, 17:25
Как снизить загруженность московских улиц раз и навсегда 17:23
Киев сообщил об установлении украинского флага на острове Змеиный Политика, 17:21
ФСБ предостерегла россиянина, пожертвовавшего деньги в фонд помощи ВСУ Политика, 17:16
В Совфеде предложили запретить забирать детей из семьи без суда Политика, 17:11
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:09
Арестович назвал «успешной операцией» оборону Лисичанска и Северодонецка Политика, 17:04
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 17:00
«СЭ» узнал о возвращении Мозеса в расположение «Спартака» Спорт, 16:50
Уроженка России вышла в четвертьфинал Уимблдона Спорт, 16:41
Синоптик пообещал москвичам жару и дожди Общество, 16:38
Какие умные системы помогают не заснуть за рулем Партнерский проект, 16:37
Политика ,  
0 

Не выкупленные чиновниками драгоценные подарки передадут в Гохран

Путин поручил передать Гохрану не выкупленные чиновниками подарки из драгоценных металлов
Дорогостоящие подарки чиновникам направят в Госфонд драгметаллов и камней, они станут собственностью государства. Ранее Минфин предложил выделить запасы драгоценностей из этого фонда в качестве мобилизационного ресурса
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Подарки из драгоценных металлов и камней, преподнесенные чиновникам и не выкупленные ими, должны быть переданы в Гохран. Распоряжение об этом подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Передавать драгоценности поручено управлению делами президента, уполномоченному подразделению федерального органа исполнительной власти, работу которого курирует президент, или специальному подразделению регионального органа власти — в зависимости от того, кому был сдан подарок. Подарки будут направлены в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней, то есть они станут федеральной собственностью. Этот фонд составляет часть золотовалютных резервов России.

Постановление, которое обязывает чиновников сдавать полученные на официальных мероприятиях и в служебных командировках подарки для оценки их стоимости, в 2014 году подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Подарки дороже 3 тыс. руб. должны были передаваться государству, но с возможностью выкупа. Если же подарок не выкуплен, госорганы и организации могли использовать его в своей работе, а если это невозможно, то могли выставить подарок на торги и зачислить вырученные деньги в доход соответствующего бюджета. Подарки также могли быть направлены на благотворительность, а если приходили в негодность, их уничтожали.

Тяньцзиньский нижэньчжан, акита-ину и коза: что дарили президенту Путину
Фотогалерея 

В июне Министерство финансов предложило распространить мобилизационную подготовку на защиту драгоценных металлов, камней и изделий из них, находящихся в Госфонде России. Разработку законопроекта Минфин анонсировал еще год назад. В случае принятия законопроекта в составе Госфонда выделят запасы драгоценных металлов и камней в качестве мобилизационного ресурса страны.

Позднее правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагает предоставить ему право принимать решение о введении специальных мер в сфере экономики во время проведения операций за рубежом. Если его примут, документ в том числе даст кабмину возможность разбронировать материальные ценности госрезерва.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Brandon Dill / AP Диета на печенье и спорт ежедневно: как Марк Кьюбан заботится о здоровье
Статьи
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков
Инструкции
Pro
Фото: Steve Powell / Getty Images В омут с головой: почему быстрые перемены легче пережить, чем постепенные
Статьи
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Что стало с доходами инфобизнеса в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Hagen Hopkins / Getty Images «Время Ч»: триггеры для отъезда бизнесменов из страны
Статьи
Pro
Фото: Iloyd Alozie / Unsplash Мерси, Баку: налоги, которые придется платить при переезде в Азербайджан
Статьи
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Гохран подарки чиновникам Владимир Путин драгоценные камни драгоценные металлы
Материалы по теме
Власти предложили снять запрет на засекречивание золотовалютных резервов
Экономика
Лавров счел воровством возможную передачу российских резервов Украине
Политика
Минфин предложил определить запасы золота и платины для нужд мобилизации
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter