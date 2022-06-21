WP узнала об опасном сближении катеров Ирана с кораблями ВМС США

Три катера Корпуса стражей исламской революции Военно-морских сил Ирана приблизились к кораблям ВМС США Sirocco и Choctaw County на расстояние 50 ярдов (46 м) в Персидском заливе, пишет газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

Патрульный корабль Sirocco и быстроходное транспортное судно Choctaw County находились международных водах Персидского залива, когда к ним на небезопасное расстояние с «опасно высокой скоростью» приблизились иранские катера, рассказал собеседник газеты.

Иранские катера отклонились от курса, когда экипаж Sirocco выпустил предупредительную сигнальную ракету, уточнил он. В результате столкновения удалось избежать. Суда расходились друг с другом в течение часа с момента обнаружения, затем иранские катера ушли из района, где произошел инцидент.

После произошедшего представитель Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США полковник Джозеф Буччино обвинил иранских военных в несоблюдении «международных стандартов профессионального или безопасного поведения на море». По его словам, подобное поведение «увеличило риск просчета и столкновения»

«Силы CENTCOM будут продолжать летать, плавать и действовать в любом месте в зоне ответственности, разрешенной международным правом, способствуя региональной стабильности», — сказал он.

В зону ответственности CENTCOM входят такие регионы, как Ближний Восток, Южная и Центральная Азия. На сайте командования говорится, что одним из его приоритетов является «сдерживание» Ирана.

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Аналогичный инцидент произошел в прошлом, 2021 году, когда три иранских быстроходных катера чуть не столкнулись с двумя американскими кораблями, во время патруля в международных водах Персидского залива. Тогда катера приблизились к ним на 68 ярдов и вынудили американские корабли сделать предупредительные выстрелы, говорили представители Пятого флота ВМС США.