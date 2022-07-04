Тимошенко назвала неприемлемым любое мирное соглашение с Россией
Заключение любого мирного соглашения с Москвой неприемлемо для Киева, заявила народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина» и бывшая премьер-министр страны Юлия Тимошенко в интервью газете The Daily Telegraph.
«Это неприемлемо для Украины. Мирное соглашение — иллюзия, а единственный выход — победа в бою. Любое мирное соглашение станет лишь первым шагом к очередной войне», — сказала экс-премьер.
Политик обвинила Россию и лично ее президента Владимира Путина в попытке затянуть конфликт. По ее словам, таким образом глава государства хочет усилить противоречия между членами НАТО. Она призвала Запад нарастить поставки оружия Киеву.
России и Украина начали переговоры о мирном урегулировании 28 февраля. Делегации стран три раза встречались на территории Белоруссии, затем обсуждение продолжилось в онлайн-формате. 29 марта в Стамбуле состоялась очередная очная встреча представителей Киева и Москвы, по итогам которой украинские представители передали России предложение по мирному урегулированию.Документ предусматривал отказ Украины от вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности, а также подтверждение, что Украина больше не будет пытаться вернуть под контроль Крым и Донбасс с помощью силы. Россия в ответ заявила, что ее президент Владимир Путин мог бы встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским при условии, что одновременно будет подписано мирное соглашение на уровне МИДов.
Однако в апреле переговоры были приостановлены, этот факт признали обе стороны. В Москве не раз заявляли, что их заморозку инициировала Украина. Путин в свою очередь, утверждал, что Киев отошел от стамбульских договоренностей и хочет решить судьбу Крыма и Донбасса на двустороннем саммите. Москва настаивает на решении этого вопроса еще во время подготовки проекта мирного соглашения.
Затем, в конце мая, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что отдельные страны Запада предлагали Киеву сдать России территории на юге и востоке «ради мира». Участвовать в таких обсуждениях он отказался, но заявил, что боевые действия должны закончиться переговорами.
В середине июня глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Киев по-прежнему не хочет вести переговоры. В свою очередь, член украинской делегации, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что представители его страны не будут возобновлять процесс, пока Украина не сможет «перевернуть ситуацию» и выйти из «слабой позиции».