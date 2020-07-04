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Пандемия коронавируса ,  
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Эпидемиолог объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии

Низкая смертность в ФРГ от COVID-19 может быть связана с низким уровнем заражений среди пожилых людей, сказал эпидемиолог Тобиас Курт. В Германии, по его оценкам, ситуация стабильна, по мере открытия стран возможны новые вспышки
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Существует два фактора, которые могут объяснять сравнительно низкий уровень смертности от коронавируса COVID-19 в Германии, предположил профессор университетского медицинского комплекса «Шарите» и Гарвардского университета Тобиас Курт. Во-первых, по его словам, ФРГ подошла к пандемии в состоянии повышенной готовности.

«У нас было время подготовиться к эпидемии. Наша система здравоохранения и так была хорошо подготовлена, но мы укрепили ее еще сильнее», — сказал он в интервью РБК.

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Фото: Hollie Adams / Getty Images

При этом южноевропейские страны, например Италия, столкнулись с резким ростом потока больных, и для их лечения порой не хватало коек и медицинских средств, в частности ИВЛ, указал эпидемиолог. Кроме того, если Германии удалось быстро сбить темпы распространения вируса на начальной стадии, что позволило избежать заражения пожилых людей, то в ряде других европейских стран этого предотвратить не удалось. Ранее власти в Великобритании и Швеции заявляли о том, что сожалеют о том, что не смогли предотвратить эпидемии COVID-19 в домах престарелых.

В Германии зафиксировано 108 смертей от вируса COVID-19 в пересчете на 1 млн населения — это один из самых низких показателей в Европе в мире. В Бельгии смертность составляет 843, во Франции — 458, в Великобритании — 648, в Италии — 576, в Швеции — 536.

Во-вторых, низкая смертность могла стать следствием особенностей общественного устройства и культуры Германии, предполагает Курц. По словам эксперта, в ФРГ реже встречаются случаи, когда несколько поколений в одной семье живут вместе. «В южноевропейских странах люди пожилого возраста более интегрированы, часто проживают в одном доме с другими членами семьи. Следовательно, если хотя бы один член семьи заразился, то риск передачи вируса другим возрастает, а пожилые люди подвержены высокому риску смерти», — пояснил эксперт.

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Впрочем, говорит Курт, эффективность системы здравоохранения, вероятно, лишь частично объясняет, почему смертность в одних странах ниже, чем в других. «Показатели по смертности корректнее сравнивать не в общем разрезе, а между группами населения одинакового возраста», — констатировал он. По словам эксперта, когда такие детальные данные будут опубликованы, то при сравнении разница в показателях по смертности между сходными группами в разных странах сократится. «То есть, когда мы возьмем статистику по инфицированным людям старше 80 лет в одной стране и сравним с такой же возрастной группой в другой [европейской] стране, то, учитывая примерно схожую ситуацию с системой здравоохранения, полагаю, что в конце концов получится примерно одинаковая картина», — резюмировал Курт.

Угроза второй волны

По мере возобновления экономической активности в ЕС вероятность начала второй волны коронавируса увеличивается, но ее все еще можно избежать, убежден Курт. По его мнению, предотвратить рост заражений способны три комплекса мер. Первый из них касается внедрения повсеместного тестирования с целью выявления инфицированных и их изоляции. «В Германии мы проводим тесты людей с проявлениями симптомов [вируса], но также тех, кто может испытывать беспокойство по поводу заражения», — сказал ученый, указав, что тесты могут запросить учителя школ, учитывая, что им приходится контактировать со многими людьми. В будущем ФРГ рассчитывает сделать тесты еще более доступными, чтобы на наличие вируса мог провериться любой желающий, сказал эксперт.

Во-вторых, правительствам, по возможности, следует выявлять тех, кто контактировал с заболевшими, говорит ученый. В Германии достижению этой цели способствует специальное приложение смартфонов, которое загрузили более 10 млн человек. «Это приложение, позволяющее регистрировать людей, с которыми у вас был тесный контакт. Если один из людей сообщит о своем заражении, то об этом будут проинформированы его контакты», — объяснил Курт. Наконец, в-третьих, гражданам стоит по-прежнему стараться соблюдать социальную дистанцию и носить маски, особенно в замкнутых помещениях и транспорте, призвал эксперт.

Дополнительным риском является открытие границ стран ЕС друг с другом и с другими странами, отметил Курт. Впрочем, хотя возникновение новых очагов болезни неизбежно, это вряд ли перерастет в новый кризис, надеется эпидемиолог. «Мы должны быть готовы снова приостановить активность в некоторых регионах, но, надеюсь, мы больше не столкнемся с ситуацией, когда карантин будет необходимо ввести в масштабе целой страны или всей Европы. Все это вызовет серьезные проблемы для экономики, социальной жизни людей и психологического здоровья», — сказал эксперт.

Тобиас Курт также счел невозможным обретение европейскими странами коллективного иммунитета, о чем ранее заявляли некоторые эпидемиологи. По оценкам эксперта, очевидно, что, например, в Германии доля переболевших вирусом составляет менее 20%. Другие европейские страны тоже едва ли смогут преодолеть порог переболевших в 60% — необходимое условие для обретения коллективного иммунитета. «Разговоры о выработке коллективного иммунитета путем заражений людей неактуальны, на это потребовались бы годы. Так что надежда остается на то, что у нас появятся средства для лечения пациентов с коронавирусом, а также на вакцину», — сказал он.

В последние две недели 30 стран Европы зафиксировали рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Это грозит новым всплеском заболеваемости, способным привести системы здравоохранения стран Европы к кризису, заявил 25 июня региональный директор ВОЗ в Европе Ханс Клюге. «В 11 из этих стран ускорение темпов распространения инфекции привело к возрождению [болезни]. Если оставить это без внимания, оно может вновь подтолкнуть системы здравоохранения к краю пропасти», — сказал он. Клюге назвал Германию и еще несколько стран в числе государств, которые демонстрируют быструю скорость реагирования на сообщения о новых вспышках. Клюге также высоко оценил усилия по борьбе с новыми вспышками в Польше, Испании и Израиле.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: COVID-19, Германия, пандемия, эпидемия, вирус
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