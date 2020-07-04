Эпидемиолог объяснил низкий уровень смертности от COVID-19 в Германии

Во-вторых, низкая смертность могла стать следствием особенностей общественного устройства и культуры Германии, предполагает Курц. По словам эксперта, в ФРГ реже встречаются случаи, когда несколько поколений в одной семье живут вместе. «В южноевропейских странах люди пожилого возраста более интегрированы, часто проживают в одном доме с другими членами семьи. Следовательно, если хотя бы один член семьи заразился, то риск передачи вируса другим возрастает, а пожилые люди подвержены высокому риску смерти», — пояснил эксперт.

Впрочем, говорит Курт, эффективность системы здравоохранения, вероятно, лишь частично объясняет, почему смертность в одних странах ниже, чем в других. «Показатели по смертности корректнее сравнивать не в общем разрезе, а между группами населения одинакового возраста», — констатировал он. По словам эксперта, когда такие детальные данные будут опубликованы, то при сравнении разница в показателях по смертности между сходными группами в разных странах сократится. «То есть, когда мы возьмем статистику по инфицированным людям старше 80 лет в одной стране и сравним с такой же возрастной группой в другой [европейской] стране, то, учитывая примерно схожую ситуацию с системой здравоохранения, полагаю, что в конце концов получится примерно одинаковая картина», — резюмировал Курт.

Угроза второй волны

По мере возобновления экономической активности в ЕС вероятность начала второй волны коронавируса увеличивается, но ее все еще можно избежать, убежден Курт. По его мнению, предотвратить рост заражений способны три комплекса мер. Первый из них касается внедрения повсеместного тестирования с целью выявления инфицированных и их изоляции. «В Германии мы проводим тесты людей с проявлениями симптомов [вируса], но также тех, кто может испытывать беспокойство по поводу заражения», — сказал ученый, указав, что тесты могут запросить учителя школ, учитывая, что им приходится контактировать со многими людьми. В будущем ФРГ рассчитывает сделать тесты еще более доступными, чтобы на наличие вируса мог провериться любой желающий, сказал эксперт.

Во-вторых, правительствам, по возможности, следует выявлять тех, кто контактировал с заболевшими, говорит ученый. В Германии достижению этой цели способствует специальное приложение смартфонов, которое загрузили более 10 млн человек. «Это приложение, позволяющее регистрировать людей, с которыми у вас был тесный контакт. Если один из людей сообщит о своем заражении, то об этом будут проинформированы его контакты», — объяснил Курт. Наконец, в-третьих, гражданам стоит по-прежнему стараться соблюдать социальную дистанцию и носить маски, особенно в замкнутых помещениях и транспорте, призвал эксперт.

Дополнительным риском является открытие границ стран ЕС друг с другом и с другими странами, отметил Курт. Впрочем, хотя возникновение новых очагов болезни неизбежно, это вряд ли перерастет в новый кризис, надеется эпидемиолог. «Мы должны быть готовы снова приостановить активность в некоторых регионах, но, надеюсь, мы больше не столкнемся с ситуацией, когда карантин будет необходимо ввести в масштабе целой страны или всей Европы. Все это вызовет серьезные проблемы для экономики, социальной жизни людей и психологического здоровья», — сказал эксперт.

Тобиас Курт также счел невозможным обретение европейскими странами коллективного иммунитета, о чем ранее заявляли некоторые эпидемиологи. По оценкам эксперта, очевидно, что, например, в Германии доля переболевших вирусом составляет менее 20%. Другие европейские страны тоже едва ли смогут преодолеть порог переболевших в 60% — необходимое условие для обретения коллективного иммунитета. «Разговоры о выработке коллективного иммунитета путем заражений людей неактуальны, на это потребовались бы годы. Так что надежда остается на то, что у нас появятся средства для лечения пациентов с коронавирусом, а также на вакцину», — сказал он.