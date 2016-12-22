Киев пригрозил создать Барнаульский и Мурманский полки после указа Путина

«Украину никто не победил», — заявил военный прокурор страны. В украинской армии в случае агрессии России, по его словам, появятся Барнаульский и Мурманский полки. Имена украинских городов российским частям ранее присвоил Путин

Анатолий Матиос (Фото: Виталий Носач / ИнА «Украинское фото»)

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос пригрозил Москве созданием в украинской армии Бахчисарайского, Барнаульского и Мурманского полков. Об этом он заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

Так он отреагировал на просьбу ведущего прокомментировать присвоение президентом России Владимиром Путиным имен украинских городов частям российской армии. Они, в частности, получили названия в честь Львова, Нежина и Житомира. Почетные наименования, как подчеркивалось в указе, были присвоены «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, а также воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу».

«Сколько бы они ни называли, поверьте, какое бы у них ни было преимущество в войсках, в оружии, в количестве воинских частей и соединений, Украину еще никто не победил», — заявил в ответ на это Матиос. «Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, и Бахчисарайские, и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее, и тому подобное», — добавил он, заметив, что «украинец всегда креативный на выдумку». «И эта выдумка всегда его спасала», — заключил прокурор. Об указе президента России он также отозвался как о проявлении политики «российского империализма».

Соответствующий документ Путин подписал 30 июня, известно о нем стало только спустя несколько дней, 2 июля. Реагируя на это, начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что, по его мнению, подобные действия являются «воровством чужой истории и славы». «Украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции, на которые никак не влияют решения российских властей», — добавил он, подчеркнув, что указ Путина — «четкий сигнал Киеву и миру», что Россия нацелена на «мобилизацию пророссийских сил на территории Украины».