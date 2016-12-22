AP узнало об идее Трампа о военном вторжении в Венесуэлу

Во время эскалации кризиса в Венесуэле президент США задавался вопросом, почему Штаты «просто не могут вторгнуться в проблемную страну». Прежние случаи дипломатии устрашения Трамп, как выяснило агентство, считает успешными

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

В августе прошлого года в завершение в Белом доме встречи президента США Дональда Трампа и его помощников, которая была посвящена обсуждению санкций в отношении Венесуэлы, американский лидер обратился к присутствующим с вопросом о том, почему США «не могут просто вторгнуться в проблемную страну». Об этом Associated Press (AP) рассказал знакомый с ситуацией высокопоставленный чиновник администрации главы Соединенных Штатов.

В Венесуэле тогда продолжался политический кризис. Он был связан с противостоянием сторонников президента страны Николаса Мадуро и оппозиции из-за выборов в новый для Венесуэлы орган — Учредительное собрание. Эта структура была наделена правом распускать парламент республики, в котором 65% мест занимали оппозиционеры, а также занялся реформированием Конституции страны. Во время уличных столкновений за четыре месяца в Венесуэле тогда погибли более 120 человек, еще более 5 тыс., по данным ООН, были задержаны. «Люди страдают и умирают. У Вашингтона есть много вариантов для [решения ситуации в] Венесуэле. В том числе возможный военный вариант, если это [будет] необходимо», — утверждал Трамп во время общения с журналистами в августе прошлого года.

Однако заданный им на встрече в Белом доме вопрос о возможности реального вторжения в Венесуэлу, как указал собеседник AP, «ошеломил присутствующих», в том числе очень удивил занимавших на тот момент посты госсекретаря США Рекса Тиллерсона и ​советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастер​а (оба сейчас уже уволены из американской администрации).

Подобный сценарий Трамп, как указал источник агентства, тогда допустил в связи с «быстрой» эскалацией ситуации в Венесуэле, которая «угрожает региональной безопасности». «Почему США не могут просто вторгнуться в проблемную страну?» — поинтересовался политик. В ответ на это все присутствовавшие в течение пяти минут по очереди объясняли президенту, какие неприятные последствия могут иметь подобные военные действия, рассказал собеседник AP, заметив, что Макмастер и остальные обращали внимание Трампа в том числе на то, что США таким образом рискуют потерять лояльность к ним властей других латиноамериканских стран.

Однако президент США на это, по словам источника агентства, никак не отреагировал. Несмотря на то что не дал тогда никаких указаний относительно своих военных планов, он ясно дал понять, что считает прошлые случаи использования Соединенными Штатами дипломатии канонерок (военно-политического курса, при осуществлении которого используется демонстративная проекция силы с применением военно-морского флота) успешными. Такими случаями Трамп, по словам собеседника AP, в частности, считает вторжение США на Гренаду и в Панаму в 1980-х годах.

В Венесуэле тогда, реагируя на подобные заявления Трампа, грозили ему «взять» Белый дом. «Занимайтесь своим делом и решайте свои проблемы, мистер Трамп!» — заявлял сын президента Николас Мадуро-младший. Сам глава государства, в свою очередь, охарактеризовал заявление Трампа как «агрессивное и несоразмерное». Позже он обвинил США в попытке устроить в стране военный переворот.