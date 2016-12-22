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Reuters узнал о гибели сына лидера ИГ в операции против российских войск
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Reuters узнал о гибели сына лидера ИГ в операции против российских войск
Политика, 00:04
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Reuters узнал о гибели сына лидера ИГ в операции против российских войск
Источники в среде исламистов утверждают, что сын Абу Бакра аль-Багдади, лидера ИГ, был убит в ходе боев в провинции Хомс, в операции против сирийских и российских сил. Судьба его отца остается неизвестной
Фото: Loubna Mrie / Reuters

Хузайфа аль-Бадри, сын лидера группировки «Исламское государство» (запрещена в России), погиб в провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостной канал исламистов.

«Хузайфа аль-Бадри, сын Халифа, был убит в операции против алавитов и русских на ТЭС в Хомсе», — цитирует агентство сообщение в канале террористов.

Судьба самого лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади остается неизвестной. Несмотря на многочисленные сообщения о его ликвидации, исламисты отрицают информацию о его смерти.

Так, в июне 2017 года российское Минобороны предположило, что лидер исламистов мог быть уничтожен во время удара ВКС по командному центру в районе Ракки, города, который долгое время был неофициальной столицей «Исламского государства». В ноябре 2017 года с уверенностью о гибели Абу Бакра заявил и бывший командующий ВКС в Сирии Виктор Бондарев. «Я считаю, что наши пилоты не промахнулись», — сказал он.

Однако позднее стало известно, что боевики после падения Ракки начали переводить свое командование в юго-восточные районы Сирии. Несмотря на заявления российских военных, в сентябре 2017 года исламисты опубликовали аудиозапись, на которой, предположительно, звучал голос аль-Багдади. Информацию о гибели лидера группировки опровергли и власти Ирака, заявившие, что он успел покинуть Ракку. В феврале коалиция под руководством США официально заявила, что продолжит поиск аль-Багдади из-за отсутствия «очевидных доказательств его смерти».

Точное местоположение лидера ИГ установить не удается. Тем не менее, в феврале 2018 года глава разведки Ирака Абу Али аль-Басри рассказал, что по данным его ведомства Абу Бакр был ранен во время авианалетов и находится на лечении в больнице в приграничных районах Сирии. В мае он уточнил, что глава террористической группировки может скрываться в населенном пункте Аль-Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

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В 2010 году уроженец Ирака аль-Багдади был провозглашен главарем террористической группировки «Исламское государство в Ираке» (ИГИЛ), которая позднее, по мере расширения, была переименована в «Исламское государство» (ИГ). После захвата боевиками Мосула в 2014 году он провозгласил создание так называемого халифата.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Абу Бакр аль-Багдади , Сирия
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