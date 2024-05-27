Сын Газманова и фигуристка Слуцкая пойдут от «Единой России» на выборы в Москве

Сын Газманова и фигуристка пойдут от «Единой России» на выборы в Москве

В «Единой России» определились кандидаты на выборы в Мосгордуму. Из 45 кандидатов 19 — действующие депутаты. Среди тех, кто баллотируется впервые — Родион Газманов, фигуристка Ирина Слуцкая и биатлонистка Ольга Зайцева

Родион Газманов (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Кто пойдет на выборы в Мосгордуму от «Единой России»

В выборах, которые пройдут 8 сентября, примут участие 19 действующих депутатов Мосгордумы от «Единой России», показали предварительные результаты партийных праймериз. Окончательные результаты будут подведены 30 мая на заседании президиума генсовета партии. Голосование было электронным.

Среди действующих депутатов, которые планируют баллотироваться снова, — председатель городского парламента Алексей Шапошников, действующий сенатор от Мосгордумы Инна Святенко, телеведущие Наталья Метлина и Андрей Медведев, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, народный артист Евгений Герасимов, космонавт Олег Артемьев.

Среди тех, кто депутатом не является, но будет принимать участие в выборах — певец и телеведущий Родион Газманов. Выдвижение сына Олега Газманова поддержали 5 тыс. сторонников «Единой России», он будет баллотироваться по 39-му округу (проспект Вернадского, Тропарево-Никулино).

«Свое место в работе Думы вижу в комиссии по культуре и массовым коммуникациям, так как эта сфера мне близка», — сказал РБК Родион Газманов. Он уверен, что «конкуренция на выборах будет серьезной, а у избирателей будет возможность выбрать самого достойного из нескольких кандидатов».

По 42-му округу (Дорогомилово и Филевский парк) на праймериз победила фигуристка, депутат Московской областной думы Ирина Слуцкая.

Также среди победителей предварительного голосования директор Московского зоопарка Светлана Акулова (округ 43: Пресненский район, Хорошево-Мневники), космонавт Антон Шкаплеров (округ 3: Южное Тушино, часть района Митино).

Во 2-м избирательном округе победила биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева. За нарушение антидопинговых правил Международный олимпийский комитет лишил Зайцеву серебряной медали Олимпиады в Сочи и пожизненно отстранил от игр.

Ни один из 15 выдвинувшихся участников военной операции на Украине не смог пройти через праймериз. Участники военной операции получат дополнительно 25% голосов к своему результату на праймериз, ранее заявлял секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Если к полученным результатам добавить по 25% — это не приведет к общей победе, так как большинство из военных получили поддержку нескольких десятков человек, а победители заручились поддержкой не менее 5 тысяч партийцев. Больше всего голосов собрал командир мотострелкового взвода 1994 года рождения Михаил Федулаев — его поддержали 353 человека. На сайте праймериз он указал, что «принимал непосредственное участие на линии боевого соприкосновения в зоне СВО н.п. Работино».

Бывший начальник штаба добровольческого отряда «Барс» Игорь Носов, выдвигавшийся в 15-м округе, расценил такие низкие результаты военных «как саботаж приказа нашего Верховного главного командующего». Он получил 198 голосов, а победил в округе беспартийный оператор станков с программным управлением из Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Н.А. Доллежаля Николай Губанов, за которого отдан 5061 голос. Носов заявил, что общество поддерживает участников спецоперации, но есть «пятая колонна, которая ставит нам препоны и которые просто под флагом, который поднял наш президент, пытаются внести какие-то свои элементы».

Расклад сил в Мосгордуме По результатам выборов 2019 года в Мосгордуме было пять фракций: «Единая Россия» — 19 депутатов, КПРФ — 13 депутатов, «Яблоко» — 4 депутата, «Справедливая Россия» — 3 депутата, непартийная депутатская группа «Моя Москва» — 5 депутатов, вне фракций — 1 депутат. Но за пять лет численность фракций изменилась по различным причинам. Так фракция КПРФ в последнее время насчитывала восемь человек.

В каких округах уже известны соперники единороссов

«Справедливая Россия — За правду» определит кандидатов на выборы также в ходе праймериз, их результаты будут в середине июня, сказал РБК депутат Дмитрий Гусев. Однако четверых кандидатов партия уже назвала — это член бюро совета московского отделения партии Елена Ямщикова, муниципальный депутат Таганского района Илья Свиридов, руководитель фракции СРЗП в Мосгордуме Магомет Яндиев и специалист по развитию бизнеса Константин Крохмаль. Яндиев будет традиционно баллотироваться в 45-м округе, сказал Гусев.

Перед нынешней кампанией Мосгоризбирком по новому определил избирательные округа в столице. Изменились границы и 45-го округа, в него входят теперь районы Арбат, Басманный, Красносельский, Мещанский, Тверской.

Депутат МГД от «Яблока» Сергей Митрохин объявил что будет выдвигаться по 44-му округу (Хамовники, Таганка, Якиманка, Замоскворечье). Раньше он баллотировался и избирался от 43-го округа. У «Единой России» на праймериз в 44-м округе победила врач Елена Самышина, главный врач городской поликлиники № 3 и действующий депутат. Она была избрана в нынешний состав Мосгордумы в районе Москоречье-Сабурово.

КПРФ, «Новые люди», ЛДПР также заявляли о намерении выставить кандидатов на выборы в столичный парламент.

В мае президент Владимир Путин подписал разработанный и принятый парламентом за месяц закон, запрещающий внесенным в реестр иноагентов россиянам участвовать в выборах. Закон был принят после того как о своем намерении баллотироваться объявила телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (внесена в реестр иноагентов). По ее словам, баллотироваться собирались еще 44 человека.