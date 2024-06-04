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Политика ,  
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США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

Цель запуска ракеты Minuteman III — проверка боеготовности систем вооружения. Власти США заявляли, что уведомили Россию об испытательных пусках 4 и 6 июня
Фото: Vandenberg Space Force Base / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: Vandenberg Space Force Base / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Американские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части, говорится в сообщении на странице базы ВВС США Ванденберг в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Это один из двух испытательных пусков, запланированных на эту неделю. Их цель — проверка надежности, эффективности и боеготовности систем вооружения, говорится в сообщении. Второй пуск запланирован на 6 июня.

Minuteman III — твердотопливная межконтинентальная стратегическая ракета. Вес ракеты — 36 т. Она поступила на вооружение США в 1970 году. Эта ракета является единственной американской МБР шахтного базирования и проходит регулярные модернизации и связанные с ними испытания. На вооружении США стоят 400 таких ракет.

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Фото:U.S. Air Force / Senior Airman Ian Dudley / Reuters

Власти США заявляли, что направили предварительное уведомление о запуске в соответствии с Гаагским кодексом поведения по предотвращению распространения баллистических ракет (действует с 2002 года) и заблаговременно сообщили о пусках России в соответствии с двусторонними договоренностями.

США проводят испытательные пуски Minuteman III несколько раз в год. В апреле 2023 года в сообщении о запуске американское командование назвало его целью демонстрацию того, что «силы ядерного сдерживания Соединенных Штатов являются безопасными, надежными и эффективными для отражения угроз XXI века и успокоения наших союзников».

Последний запуск ракеты состоялся 1 ноября 2023 года. Тогда Minuteman III взорвали над Тихим океаном из-за неустановленной «аномалии». В ВВС США отметили, что «аномалия» — это любое неожиданное событие во время теста.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Мир Ландау
запуск межконтинентальные баллистические ракеты США
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