Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

Андрей Турчак (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Президент России Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совета Федерации и секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Разговор Путина и Турчака произошел в формате видеоконференции.

Предыдущий губернатор Олег Хорохордин объявил об уходе в отставку 4 июня. Эту должность он занимал с 2019 года. О том, что Хорохордин уйдет в отставку, ранее сообщали источники РБК.

Он перейдет на работу на новое место, уточнял экс-губернатор. Хорохордин был единственным главой региона, у которого истекали полномочия и который не провел встречу с Путиным по поводу нового срока.