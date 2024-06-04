Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай
Президент России Владимир Путин предложил первому вице-спикеру Совета Федерации и секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку возглавить Республику Алтай. Разговор Путина и Турчака произошел в формате видеоконференции.
Предыдущий губернатор Олег Хорохордин объявил об уходе в отставку 4 июня. Эту должность он занимал с 2019 года. О том, что Хорохордин уйдет в отставку, ранее сообщали источники РБК.
Он перейдет на работу на новое место, уточнял экс-губернатор. Хорохордин был единственным главой региона, у которого истекали полномочия и который не провел встречу с Путиным по поводу нового срока.
Турчак занимает пост секретаря генсовета «Единой России» с 2017 года, а с 2020-го — должность первого зампреда Совета Федерации. Турчак с 2009 по 2017 год возглавлял Псковскую область.
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