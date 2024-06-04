На Украине объяснили таран велосипедиста машиной эмоциями работников ТЦК
Львовский областной территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) подтвердил, что его сотрудники на автомобиле сбили велосипедиста, который пытался от них скрыться.
Видео инцидента распространилось в Сети накануне. На кадрах видно, как микроавтобус догоняет мужчину на велосипеде и подрезает его, тот падает на землю, но затем встает и убегает. Автомобиль съезжает в кювет, и оттуда выходят люди в военной форме, один из них бежит за велосипедистом, но останавливается.
В сообщении на странице военкомата в Facebook (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) говорится, что сотрудники ТЦК попросили мужчину предъявить документы, а тот начал нецензурно ругаться, оскорблять военных, «вести себя вызывающе и агрессивно» и попытался уехать на велосипеде. Военнослужащие, «не справившись с эмоциями», начали преследовать мужчину, догнали и хотели преградить ему путь, но он смог скрыться, заявили в военкомате.
Там отметили, что сотрудники ТЦК — участники боевых действий, на службу их перевели из боевых частей. В военкомате напомнили, что все граждане призывного возраста должны носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по просьбе полиции или военнослужащих ТЦК.
Обязанность всегда иметь при себе военно-учетный документ прописана в новом законе о мобилизации на Украине, который вступил в силу 18 мая. В случае его отсутствия предусмотрен штраф. Также полиция может задержать человека на три часа для установления личности. Закон предусматривает ряд новых ограничений для военнообязанных, также он отменяет категории ограниченно годных. Возраст, начиная с которого человек попадает под мобилизацию, снизили с 27 до 25 лет. Вместе с тем теперь во время военного положения нельзя мобилизовать мужчин от 18 до 25 лет, которые не проходили срочную службу.
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