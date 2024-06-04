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Адмирал Касатонов назвал угрозой размещение США «Томагавков» на Балтике

Адмирал предупредил об угрозе для Северного и Балтийского флотов, если США перебросят «Томагавки» на Борнхольм. Этот датский остров называют «пришвартованным ракетным крейсером». США не сообщали о развертывании этой модели ракет
Владимир Касатонов
Владимир Касатонов (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Размещение американского ракетного комплекса «Тифон» с крылатыми ракетами «Томагавк» на датском острове Борнхольм в Балтийском море создаст угрозу для Балтийского и Северного флотов. Об этом заявил замглавнокомандующего ВМФ России адмирал Владимир Касатонов в статье журнала Минобороны «Военная мысль».

В статье сказано, что прошлой осенью США разместили на Борнхольме подвижный ракетный комплекс средней и меньшей дальности «Тифон», который способен бить по морским целям в радиусе до 400 км. Он использует зенитную управляемую ракету «Стандарт-6» системы ПВО «Иджис», которая летит по квазибаллистической траектории.

«Наличие в составе комплекса «Тифон» крылатых ракет «Томагавк» с дальностью применения 2 400 км создаст угрозу поражения сил и объектов флота в районах базирования. С учетом вступления Финляндии и Швеции в НАТО данная угроза для Балтийского и Северного флотов будет только нарастать», — считает Касатонов (цитата по ТАСС).

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Запуск ракеты &laquo;Томагавк&raquo;

Власти США не сообщали о переброске «Томагавков» на Борнхольм.

Прошлой осенью на острове появилась пусковая установка для многоцелевых ракет Raytheon Standard SM-6 — таким образом, впервые в Европе развернули наземную пусковую установку из США, которую можно использовать для запуска Tomahawk и иных ракет, прежде запрещенных по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Defence24 отмечал, что «Томагавки» можно будет быстро перебросить на остров в случае необходимости, а остров в статье назывался «пришвартованным ракетным крейсером».

В 2019 году президент Владимир Путин говорил, что Россия не будет развертывать на своей европейской территории ракеты средней дальности наземного базирования, пока в странах Европы не появятся американские вооружения аналогичных классов.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан США и СССР в 1987 году. Документ касался баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью 500–1000 км (меньшая) и 1000–5500 км (средняя) и предполагал ликвидацию таких видов ракет и отказ от производства и испытания новых РСМД.

В 2007 году Россия обвинила США в нарушении договора, так как в Восточной Европе были размещены американские системы противоракетной обороны (ПРО, из договора по ним США вышли в 2002 году), пусковые установки которых можно использовать и для РСМД. Семь лет спустя Вашингтон обвинил Москву в проведении испытания крылатой ракеты дальностью свыше 500 км. В 2019-м сначала США, а затем Россия вышли из договора. Но при этом Москва ввела односторонний мораторий на РСМД.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Балтийское море США «Томагавк» Владимир Касатонов ВМФ Дания Балтийский флот Северный флот ДРСМД РСМД
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