Адмирал Касатонов назвал угрозой размещение США «Томагавков» на Балтике
Размещение американского ракетного комплекса «Тифон» с крылатыми ракетами «Томагавк» на датском острове Борнхольм в Балтийском море создаст угрозу для Балтийского и Северного флотов. Об этом заявил замглавнокомандующего ВМФ России адмирал Владимир Касатонов в статье журнала Минобороны «Военная мысль».
В статье сказано, что прошлой осенью США разместили на Борнхольме подвижный ракетный комплекс средней и меньшей дальности «Тифон», который способен бить по морским целям в радиусе до 400 км. Он использует зенитную управляемую ракету «Стандарт-6» системы ПВО «Иджис», которая летит по квазибаллистической траектории.
«Наличие в составе комплекса «Тифон» крылатых ракет «Томагавк» с дальностью применения 2 400 км создаст угрозу поражения сил и объектов флота в районах базирования. С учетом вступления Финляндии и Швеции в НАТО данная угроза для Балтийского и Северного флотов будет только нарастать», — считает Касатонов (цитата по ТАСС).
Власти США не сообщали о переброске «Томагавков» на Борнхольм.
Прошлой осенью на острове появилась пусковая установка для многоцелевых ракет Raytheon Standard SM-6 — таким образом, впервые в Европе развернули наземную пусковую установку из США, которую можно использовать для запуска Tomahawk и иных ракет, прежде запрещенных по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Defence24 отмечал, что «Томагавки» можно будет быстро перебросить на остров в случае необходимости, а остров в статье назывался «пришвартованным ракетным крейсером».
В 2019 году президент Владимир Путин говорил, что Россия не будет развертывать на своей европейской территории ракеты средней дальности наземного базирования, пока в странах Европы не появятся американские вооружения аналогичных классов.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан США и СССР в 1987 году. Документ касался баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью 500–1000 км (меньшая) и 1000–5500 км (средняя) и предполагал ликвидацию таких видов ракет и отказ от производства и испытания новых РСМД.
В 2007 году Россия обвинила США в нарушении договора, так как в Восточной Европе были размещены американские системы противоракетной обороны (ПРО, из договора по ним США вышли в 2002 году), пусковые установки которых можно использовать и для РСМД. Семь лет спустя Вашингтон обвинил Москву в проведении испытания крылатой ракеты дальностью свыше 500 км. В 2019-м сначала США, а затем Россия вышли из договора. Но при этом Москва ввела односторонний мораторий на РСМД.
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