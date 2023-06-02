Мэр Виталий Кличко сообщил о падении обломков в двух районах Киева

Кличко сообщил о падении обломков в двух районах Киева

Обломки обнаружили в Дарницком и Подольском районах украинской столицы. Ночью мэр сообщал о взрывах и работе ПВО

В Дарницком районе Киева после воздушной тревоги на дороге обнаружили «тлеющие обломки ракеты», написал мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.

Кроме того, по его словам, в Подольском районе загорелся травяной настил в результате падения обломков.

Ночью Кличко сообщил, что в столице слышны взрывы, работает система ПВО. О работе ПВО говорили также в Киевской областной администрации.

По всей Украине была объявлена воздушная тревога.

С октября 2022 года Минобороны России регулярно отчитывается о «массированных ударах высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины, утверждая, что не атакует гражданские объекты.