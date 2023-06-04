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Руководство 20 крупнейших разведок мира провело секретную встречу

Reuters: руководство 20 крупнейших разведок мира провело секретную встречу в Сингапуре
Представители сильнейших разведок обсудили конфликт на Украине, международную преступность и другие вопросы, прежде об их ежегодных встречах не сообщалось. Вашингтон отметил важность диалога даже при взаимном недоверии
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Высокопоставленные должностные лица примерно 20 крупнейших разведок мира провели секретную встречу в рамках саммита по вопросам безопасности Диалога Шангри-Ла в Сингапуре, пишет Reuters со ссылкой на пять источников.

Подобные встречи каждый год организует правительство Сингапура и незаметно проводит их неподалеку от самого саммита, но прежде об этом СМИ не сообщали, отмечает агентство. Встречу посетили, среди прочих, представители разведок США, Индии и Китая, тон беседы был в ключе сотрудничества, а не конфронтации. Там обсуждали конфликт на Украине и транснациональную преступность.

Российская сторона не присутствовала, уточнил один из собеседников. Украинский замминистра обороны Владимир Гаврилов посетил основной саммит, но отрицал, что был на совещании разведсообщества

В американскую делегацию входила директор национальной разведки Аврил Хейнс. Во время осуждения кибербезопасности на основной части саммита в ответ на вопрос китайского офицера она заявило о важности сотрудничества. «Абсолютно важно, даже когда существует недоверие и даже когда вы сталкиваетесь с фактическими противниками, вы все равно пытаетесь проработать и сотрудничать по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также попытаться справиться с возможностью эскалации», — сказала Хейнс.


Как выяснила Financial Times, в мае глава ЦРУ Уильям Бернс совершил секретную поездку в Китай и провел там переговоры. Байден несколько раз просил директора ЦРУ выполнять деликатные миссии как внутри страны, так и за рубежом, напоминает FT. Так, в ноябре 2021 года Бернс ездил в Москву, чтобы предупредить российских чиновников не начинать военные действия на Украине.

После визита главы ЦРУ в Китай американский президент Джо Байден сообщил об ожидании неизбежного потепления в отношениях двух стран, но не привел подробностей.

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сингапур разведка
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