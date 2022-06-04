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Экс-президент Польши Лех Валенса предложил Евросоюзу самораспуститься

Лех Валенса
Лех Валенса (Фото: Tytus Żmijewski / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса предложил ЕС самораспуститься, вместо того чтобы идти на компромисс с Варшавой. Об этом он заявил в интервью порталу Interia.

«Вместо того чтобы пойти на компромисс с Польшей, союз должен самораспуститься и через несколько мгновений создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», — считает он.

По словам Валенсы, если бы Польша захотела вступить в новый союз, она вынуждена была бы принять как права, так и обязанности. В таком случае Варшава бы не допустила повтора сегодняшних «выходок». Политик выразил сожаление, что его мнение не было услышано.

Валенса добавил, что утверждение Еврокомиссией национального плана восстановления Польши было бы ошибкой. «Ведь эти деньги все равно растратят и украдут. Без верховенства закона нет смысла жертвовать миллиарды евро впустую», — заключил он.

Польша вступила в конфликт с европейскими властями по окончании пандемии коронавируса. Брюссель выделил странам ЕС средства, чтобы те могли восстановить свою экономику. Однако план восстановления Польши одобрили значительно позже, так как в октября 2021 года ЕС выписал ей штраф. Польша должна была платить по €1 млн в день до того, как исполнит решение о прекращении работы дисциплинарной палаты судей.

Материал дополняется.

Теги
Польша Лех Валенса Евросоюз
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