Лукашенко пообещал белорусам суверенитет и защиту от отправки в Сирию

Все решения по национальному курсу должны приниматься внутри Белоруссии, а не за ее пределами, заявил Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Белоруссии нужно сохранить суверенитет для того, чтобы гражданам страны не пришлось воевать в Сирии и Ливии. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании по формированию нового состава правительства, передает БелТА.

Он подчеркнул, что Минск обязан хранить полученный после распада СССР суверенитет. Все решения по национальному курсу должны приниматься внутри страны. «Нам досталась страна. Мы создали первое независимое суверенное государство. И мы эту страну никому не отдадим, чтобы над ней издевались, дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали», — заявил он.

Лукашенко заявил, что в преддверии президентских выборов в стране (они назначены на 9 августа) у него создается впечатление, что некоторые участники кампании намерены дестабилизировать ситуацию в стране. «Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат. Мы ее два с лишним десятка лет, собирая крохи, создавая эту цветущую страну, делали не для того, чтобы они приватизировали ее и пустили по миру этих бедолаг, которые всегда под плеткой ходили. Мы не позволим разделить Беларусь, как это было в 1939 году. Под Минском граница была западная», — сказал он.

В качестве примеров подобной дестабилизации и раздела страны он привел Украину, Грузию, Молдавию. Он напомнил о конфликтах, которые происходили в Приднестровье, и о том, что Грузия с выходом Южной Осетии и Абхазии потеряла почти треть свой территории.

«Некоторые думают: вот сейчас с неба все свалится. Смотрите, чтобы в Сирию не поехали воевать и в Ливию. И не дай бог за свои куски земли придется воевать, отстаивая их. Хочу обратить внимание некоторых белорусов на это», — добавил он.