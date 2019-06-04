Мэй пообещала усилить НАТО новейшим британским авианосцем

Авианосец Queen Elizabeth сейчас проходит испытания, передать его флоту страна планирует в 2021 году

Авианосец Queen Elizabeth (Фото: gov.uk)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон направит будущий флагман Военно-морских сил страны авианосец класса Queen Elizabeth в формирующуюся в рамках Инициативы по обеспечению готовности НАТО группировку альянса, говорится в сообщении британского правительства. Заявление Мэй прозвучало во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

«Рада сообщить, что НАТО сможет скоро рассчитывать на помощь авианосца класса Queen Elizabeth и истребителей F-35, чтобы противостоять угрозам по всему миру», — заявила Мэй.

«Ничто так не отражает ту ведущую роль, которую мы играем в НАТО, как наш будущий флагманский корабль, готовый реагировать на вызовы, которые могут возникнуть перед союзниками», — заявила министр обороны Великобритании Пенни Мордонт.

Сейчас авианосец проходит испытания, он был спущен на воду в 2014 году. Планируется, что флот получит его в 2021 году.

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