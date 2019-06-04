Помпео счел недостаточными отчеты России о крушении MH17

России необходимо больше сотрудничать в расследовании гибели рейса MH17 над Донбассом, считает Майк Помпео. В Москве не доверяют выводам международной следственной группы, так как российская сторона в следствии не участвует

Майк Помпео (Фото: Markus Schreiber / AP)

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна больше сотрудничать по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RTL.

«Нет, им нужно делать больше», — ответил Помпео на вопрос о том, считает, ли он, что Россия в достаточной мере сотрудничает в расследовании авиакатастрофы.

Он выразил надежду на то, что Россия «увидит, что в ее лучших интересах отчитаться» о том, что привело к гибели множества людей.

Пассажирский Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17, разбился в июле 2014 года над Донбассом. Лайнер следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате авиакатастрофы погибли 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов.