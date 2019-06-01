Нидерланды попросили Малайзию прояснить слова о роли России в гибели MH17

Власти Нидерландов ждут разъяснений от премьера Малайзии Махатхира Мохамада. На этой неделе он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17 в Донбассе

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Правительство Нидерландов попросило Малайзию дать разъяснения по поводу недавних заявлений премьер-министра страны Махатхира Мохамада, где он поставил под сомнение причастность России к крушению рейса MH17 Malaysia Airlines в небе над Донбассом. Об этом сообщает издание NOS со ссылкой на заявление министерство иностранных дел Нидерландов.

«Мы попросили малазийские власти дать объяснения заявлениям премьер-министра Махатира», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Речь идет о заявлениях Мохамада, которые он сделал на этой неделе на пресс-конференции. «Они обвиняют Россию, но где доказательства?» — задался вопросом малайзийский премьер. Он уточнил, что Малайзии известно о том, что ракета, сбившая самолет, относилась к типу ракет, производящихся в России. В то же время, отметил он, ее могли на Украине как и изготовить. так и запустить с украинской стороны. «Нужны веские доказательства, чтобы обвинять Россию», — добавил малайзийский премьер.

Расследование крушения рейса MH17 в небе над Донбассом проводит международная следственная группа (JIT). В нее вошли представители Нидерландов (большинство пассажиров рейса были из этой страны), а также Бельгии, Австралии, Украины, Малайзии. Обнародованные ранее следственной группой предварительные выводы заключались в том, что самолет был сбит из ЗРК «Бук», который был передан ополченцам из России. Москва свою причастность к катастрофе лайнера отрицает.

Самолет Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17, разбился в июле 2014 года над Донбассом. Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате крушения погибли 298 человек.