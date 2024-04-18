Западный инвестор онлайн-казино на Украине пожаловался на вымогательство

Владеющий онлайн-казино Cosmolot бизнесмен Дамерау заявил, что чиновники просят перевести половину его компании в офшор в обмен на прекращение следствия против нее. Ранее он называл Украину «лучшим регионом» для инвестиций

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Бизнесмен Арнульф Дамерау, совладелец украинского онлайн-казино Cosmolot, заявил о попытке вымогательства со стороны чиновников страны десятков миллионов евро, пишет Financial Times.

По словам бизнесмена, его шантажировали высокопоставленные чиновники из служб безопасности и администрации президента Владимира Зеленского.

Дамерау стал совладельцем Cosmolot в августе 2023 года. На Украине в отношении онлайн-казино ведется расследование, его обвиняют в уклонении от уплаты налогов €560 млн (украинская «Экономическая правда» писала о сумме в 1,2 млрд гривен или чуть больше €28,5 млн). «ЭП» сообщает, что в феврале на счетах Cosmolot арестовали 700 млн гривен (€17 млн). Компания заявляла, что считает обвинения безосновательными, так как она платит все налоги, арест счетов был обжалован.

Бизнесмен назвал обвинения против Cosmolot сфабрикованными. FT пишет, что онлайн-казино работает с 2021 года (после легализации в стране игорного бизнеса, который был запрещен с 2009 года). Тогда его доход составил €250 тыс., в 2022 году — €4,8 млн, в 2023 году — €208 млн. Согласно налоговым документам, в 2023 году компания заплатила налоги на €60 млн.

По словам Дамерау, в декабре 2023 года с ним в Вене встречался некий украинец, который сказал, что разбирательство против Cosmolot прекратят, если бизнесмен согласится передать контроль над половиной компании офшорному трасту. Дамерау сообщил о встрече европейским и американским спецслужбам, он в том числе передал фото с нее.



«Это заявления, которые я не хочу делать. Я не хочу говорить подобные вещи о том, что происходит со мной как бизнесменом, пытающимся инвестировать на Украине, потому что ответственные за это люди находятся в меньшинстве, и они предают молодое поколение украинцев, которые отдают свою кровь, чтобы попытаться дать своей стране европейское будущее», — сказал Дамерау. Он добавил, что происходящее там сейчас вызывает у него «дежавю самых мрачных времен» периода президентства Виктора Януковича.

В качестве примера событий этих «мрачных времен» он привел ситуацию, когда потерял €25 млн, вложенных в ветряную электростанцию в Крыму («РБК Украина» уточняет, что речь идет о проекте 2013 года). По его словам, с проектом произошла та же ситуация, что и с Cosmolot: сначала возникли юридические препятствия, после чего к Дамерау обратился представитель администрации Януковича, который потребовал перевести половину акций проекта в офшор. Было начато судебное разбирательство, но из-за перехода Крыма под контроль России оно не завершилось.

В интервью «РБК Украине» в декабре 2023 года Дамерау отмечал, что решил инвестировать в Cosmolot, поскольку это «онлайн-казино № 1 на Украине, а очень скоро и в мире, в ней работают самые профессиональные IT-разработчики Европы». Он говорил, что компания инвестировала $3 млн в беспилотники Punisher для ВСУ. Дамерау также заявил, что в 2024 году собирается «продвигать Украину как лучший регион для прямых иностранных инвестиций в ближайшие пять лет».