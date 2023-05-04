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Трутнев рассказал о бизнесменах, покупающих «Солнцепеки» не в гастрономе»

Трутнев: группа бизнесменов закупает огнеметные системы «Солнцепек» для спецоперации
Вице-премьер сообщил, что группа предпринимателей закупает «Солнцепеки» для спецоперации. Это тяжелые огнеметные системы, которые эффективны в том числе против людей в укрытиях
ТОС &laquo;Солнцепек&raquo;
ТОС «Солнцепек» (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Есть группа бизнесменов, которая закупает для спецоперации тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», сообщил вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в эфире «Соловьев Live».

Они с ведущим обсуждали производство вооружений для спецоперации. Соловьев отметил, что «Солнцепеки» «очень хвалят».

«Я даже знаю группу бизнесменов, которые умудряются покупать «Солнцепеки» и отправлять туда, на фронт», — ответил Трутнев.

Ведущий спросил его, где же предприниматели покупают эти тяжелые огнеметные системы. «Боюсь, что не в гастрономе на углу», — уклонился от ответа чиновник.

Тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» стоит на вооружении российской армии с апреля 2001 года. Она предназначена для поражения живой силы, легкобронированной техники и транспортных средств. Огонь ТОС может проникать в окопы и блиндажи.

В состав ТОС входят боевая машина с пусковой установкой на шасси танка Т-72, транспортно-заряжающая машина и неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм. В боевой части снаряда находятся горючая смесь и запал. При попадании в цель горючая смесь распыляется в виде аэрозольного облака. Затем основной заряд инициирует объемный взрыв.

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Эти системы активно применяются в спецоперации, сообщило Минобороны России. В начале апреля «Солнцепеки» передали личному составу Воздушно-десантных войск.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
вооружения Юрий Трутнев Военная операция на Украине бизнесмены «Солнцепек»
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