T-online: визит Зеленского в Берлин могут отменить из-за раскрытия деталей в СМИ

В Киеве осудили слив конфиденциальных данных о визите Зеленского в Берлин

В СМИ сознательно была опубликована очень конфиденциальная информация» о подготовке спецслужб Германии к визиту президента Украины. Украинские власти назвали это безответственным шагом, пишет T-online

Владимир Зеленский (Фото: Алексей Фурман / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский «сильно разочарован» раскрытием деталей его запланированного на май визита в Берлин и думает о его отмене, сообщает немецкий портал T-online со ссылкой на близкие к правительству источники на Украине.

«Мы глубоко разочарованы тем, что, по-видимому, из немецких источников сознательно была опубликована очень конфиденциальная информация о политике безопасности», — сообщил собеседник агентства. Он назвал этот шаг безответственным и сообщил, что публикация может «поставить под сомнение возможный визит президента Украины».

Как ранее писала Berliner Zeitung, силы безопасности Берлина проводят масштабную подготовку к визиту президента Украины. На Потсдамской площади в округе Митте действует первый уровень безопасности.

По данным издания, Зеленский будет проживать в отеле The Ritz-Carlton. Силовики для поиска взрывчатки намерены охранять его номер с помощью снайперов.

Визит президента Украины намечен на 14 мая, его должен принять канцлер Германии Олаф Шольц. В этот день запланированы переговоры и пресс-конференция. Также Зеленский встретится с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

После этого он отправится в Аахен, где получит международную премию им. Карла Великого, которую вручают за выдающийся вклад в объединение Европы. Затем он вернется на Украину, пишет Berliner Zeitung.

3 мая Зеленский приехал в Финляндию, где запланированы встречи с президентом страны Саули Ниинистё, премьер-министром Санной Марин и главой МИДа Пеккой Хаависто. Во второй половине дня он совместно с Ниинистё примет участие во встрече премьер-министров Северной Европы, которые обсудят конфликт на Украине, поддержку Киева, развитие отношений Украины с ЕС и НАТО и украинский мирный план.

Премьер-министры Швеции, Норвегии, Дании и Исландии также проведут встречи с Зеленским.