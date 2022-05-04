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«Касперский» ответил на совет госучреждениям Италии заменить его сервисы

«Касперский» и Group-IB прокомментировали циркуляр с советом заменить их ПО в Италии
Group-IB и «Лаборатория Касперского» гарантировали выполнение обязательств перед итальянскими клиентами, а также заявили о соблюдении местных законов. Агентство кибербезопасности Италии рекомендовало госорганам заменить их ПО
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Диверсификация, к которой призывает Агентство национальной кибербезопасности Италии (ACN), не означает удаление продуктов, а предполагает комплексный подход к выбору компьютерной защиты для государственных учреждений. Так в «Лаборатории Касперского» прокомментировали циркуляр агентства с рекомендацией заменить российское ПО.

В компании отметили, что документ ACN не ставит под сомнение безопасность и качество сервисов «Касперского», в нем также говорится об отсутствии случаев «злонамеренного использования продуктов компании».

«Лаборатория Касперского» обратила внимание, что в циркуляре основным фактором риска названа «геополитическая напряженность, которая может ограничить возможность оперативно обновлять ИТ-продукты». В компании отметили, что ее команда и техническая инфраструктура распределены по всему миру и это обеспечивает высокую устойчивость. «Касперский» гарантирует выполнение всех обязательств перед партнерами, в том числе доставку обновлений и техподдержку по всему миру.

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В Group-IB заявили РБК, что циркуляр ACN ориентирован на госсектор Италии и носит исключительно рекомендательный характер. «Group-IB не производит большинства продуктов, обозначенных в циркуляре. Он касается лишь одного из них, а именно EDR. Тем не менее мы сожалеем об этом и считаем важным подчеркнуть, что Group-IB всегда соблюдала и будет соблюдать законодательство и нормативные акты, а также распоряжения и рекомендации каждой страны, в которой работает», — отметили в компании.

Group-IB пообещала продолжить работу в регионе и выполнять обязательства перед клиентами в Италии, заверив, что получает поддержку со стороны итальянских партнеров.

Циркуляр Национального агентства кибербезопасности Италии вступил в силу 26 апреля. В нем говорится, что государственные администрации «для предотвращения ущерба безопасности сетей, информационных систем и ИТ-услуг» должны приступить к диверсификации продуктов. В документе указано, что «компании, производящие продукты и услуги в области технологий ИТ-безопасности, связанные с Российской Федерацией, не смогут предоставлять услуги и обновления для своих продуктов» из-за санкций. Им рекомендуется искать новые решения взамен продукции российских компаний «Лаборатория Касперского», Group-IB и Positive Technologies.

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До этого Reuters со ссылкой на источники сообщил, что власти Италии намерены ограничить использование российских антивирусов в госсекторе из-за опасений кибератак. Собеседник агентства указал, что новые правила позволят властям заменить любое потенциально опасное программное обеспечения без введения каких-либо санкций.

В середине марта найти альтернативу приложениям «Лаборатории Касперского» рекомендовало Федеральное управление Германии по информационной безопасности (BSI). Разработчик назвал это решение политическим.

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Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова, Юлия Выродова Юлия Выродова
Италия Антивирус ПО программное обеспечение Лаборатория Касперского
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