Медведев ответил представителю НАТО об акте с Россией фразой на латыни
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев после слов главы военного комитета НАТО о том, что акт Россия — НАТО не сдержит действий альянса, вспомнил оговорку из международного права Clausula rebus sic stantibus.
«Есть вот такой принцип в международном праве, точнее сказать, так называемая «правовая оговорка», клаузула по-латински. Смысл ее в том, что договор сохраняет для сторон силу только до тех пор, пока сохраняются обстоятельства, которые обусловили его заключение», — пояснил Медведев в Telegram.
По его словам, последствия заявления блока заключаются в том, что «можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов (например, Швеции и Финляндии), проводить провокационные военные учения вблизи наших границ и делать любые гадости». Медведев пояснил, что ранее Россия могла сослаться на Основополагающий акт, когда выражала недовольство «хамством» альянса.
«Хотя про выход из Основополагающего акта натовцы пока прямо не сказали. <...> Нет уж. Clausula rebus sic stantibus сработала. А если попроще — обращайтесь теперь с вопросом о применении Акта прямо во Всемирную лигу сексуальных реформ, как советовал незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей», — заключил Медведев.
Ранее председатель военного комитета альянса Роб Бауэр сказал, что соглашение с Россией продолжает существовать, но оно «не помешает нам делать то, что мы должны делать». До этого представители стран-членов блока, в том числе глава МИД Великобритании Лиз Трасс, указывали, что акт устарел и более неактуален.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в начале февраля отмечала, что Основополагающий акт является «фактически единственным на данный момент «оставшимся в живых» инструментом военной сдержанности в Европе».
Тогда она пояснила, что документ закрепляет письменное обязательство стран НАТО осуществлять свою коллективную оборону не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил на территории новых стран-членов, то есть не выходя за рамки конфигурации 1997 года. Однако Захарова не исключила, что соглашение «постигнет судьба других договоренностей».