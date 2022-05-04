Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 72,78 (—) Инвестиции, 18:11
Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 69,42 (—) Инвестиции, 18:11
Роскомнадзор попросит проверить сообщения об утечке данных из «Гемотеста» Общество, 19:13
Футболку Марадоны продали на аукционе за рекордные $9,28 млн Спорт, 19:05
Три страны ЕС усомнились в эффективности запрета на транспортировку нефти Политика, 19:05
VR, вождение и искусство: как нейроинтерфейсы входят в нашу жизнь Индустрия 4.0, 19:00
Медведев ответил представителю НАТО об акте с Россией фразой на латыни Политика, 18:57
Курс доллара упал ниже ₽67 впервые с марта 2020 года Инвестиции, 18:56
Наукометрическая база данных Web of Science стала недоступна в России Технологии и медиа, 18:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:53
Генсек ОПЕК предупредил о невозможности заменить поставки нефти из России Политика, 18:52
Омбудсмен Москвы нашла четверых пропавших на Украине солдат Политика, 18:47
Кто такие доулы и чем они занимаются на самом деле Социальная экономика, 18:40
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 18:39
Норвежская Equinor заявила о потере более $1 млрд после ухода из России Бизнес, 18:30
Курс евро упал ниже ₽71 впервые с февраля 2020 года Инвестиции, 18:20
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Война санкций ,  
0 

Медведев ответил представителю НАТО об акте с Россией фразой на латыни

Медведев посоветовал обращаться по поводу применения акта Россия — НАТО во Всемирную лигу сексуальных реформ, которая упоминается в «Золотом теленке». Чиновник альянса ранее заявил, что акт не сдержит действий блока
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / Sputnik / Reuters)

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев после слов главы военного комитета НАТО о том, что акт Россия — НАТО не сдержит действий альянса, вспомнил оговорку из международного права Clausula rebus sic stantibus.

«Есть вот такой принцип в международном праве, точнее сказать, так называемая «правовая оговорка», клаузула по-латински. Смысл ее в том, что договор сохраняет для сторон силу только до тех пор, пока сохраняются обстоятельства, которые обусловили его заключение», — пояснил Медведев в Telegram.

По его словам, последствия заявления блока заключаются в том, что «можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов (например, Швеции и Финляндии), проводить провокационные военные учения вблизи наших границ и делать любые гадости». Медведев пояснил, что ранее Россия могла сослаться на Основополагающий акт, когда выражала недовольство «хамством» альянса.

«Хотя про выход из Основополагающего акта натовцы пока прямо не сказали. <...> Нет уж. Clausula rebus sic stantibus сработала. А если попроще — обращайтесь теперь с вопросом о применении Акта прямо во Всемирную лигу сексуальных реформ, как советовал незабвенный Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей», — заключил Медведев.

Ранее председатель военного комитета альянса Роб Бауэр сказал, что соглашение с Россией продолжает существовать, но оно «не помешает нам делать то, что мы должны делать». До этого представители стран-членов блока, в том числе глава МИД Великобритании Лиз Трасс, указывали, что акт устарел и более неактуален.

В НАТО заявили, что акт с Россией «не сдержит» действия альянса
Политика
Фото:Ralf Hirschberger / dpa / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в начале февраля отмечала, что Основополагающий акт является «фактически единственным на данный момент «оставшимся в живых» инструментом военной сдержанности в Европе». 

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как новые технологии «украли» харизму Starbucks
Статьи
Pro
Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков
Прогнозы
Pro
Фото: John Locher / AP $2 тыс. за увольнение: как Zappos построила самую необычную стратегию
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие 5 вопросов надо задать работодателю на собеседовании
Статьи
Pro
Фото: Michael Bocchieri / Getty Images Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Как импортеры смогли защититься от высокой волатильности рубля
Статьи
Pro
С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки
Статьи

Тогда она пояснила, что документ закрепляет письменное обязательство стран НАТО осуществлять свою коллективную оборону не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил на территории новых стран-членов, то есть не выходя за рамки конфигурации 1997 года. Однако Захарова не исключила, что соглашение «постигнет судьба других договоренностей».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Дмитрий Медведев НАТО Россия Россия - НАТО
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Шольц заявил, что Германия поддержит решение Финляндии войти в НАТО
Политика
Хорватия пообещала наложить вето на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Политика
В МИД Турции пригрозили ответить на «малейшее нападение» на члена НАТО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter