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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле объяснили выплаты ветеранам Великой Отечественной в Донбассе

Ветераны ВОВ «на различных территориях Украины» лишены возможности получать выплаты и пособия, и России необходимо обеспечить эти выплаты, заявил Песков. Ранее Путин подписал указ о выплате 10 тыс. руб. ветеранам в Донбассе
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Ветераны Великой Отечественной войны, которые живут в Донецкой и Луганской народных республиках, а также «на освобожденных территориях Украины», лишены возможности получать выплаты, и для России обеспечить такие выплаты является долгом, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах по 10 тыс. руб. ветеранам ВОВ в Донбассе. В связи с этим Пескова спросили, не значит ли это, что указанные территории останутся под контролем России.

«Ветераны войны на различных территориях Украины лишены возможности получать выплаты и пособия и тому подобное. Там, где это возможно сделать, обеспечить подобные выплаты, это то, что необходимо, и то, что является нашим долгом», — ответил пресс-секретарь.

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Фото:Минобороны РФ / ТАСС

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. руб. ветеранам Великой Отечественной войны из Донбасса 30 апреля. Эта выплата будет единовременной, ветераны получат деньги в мае. Ветераны Великой Отечественной войны, которые проживают в России, уже получили свою ежегодную выплату.

Россия также ввела единовременную выплату 10 тыс. руб. для пенсионеров и бюджетников Украины. За месяц, к 1 мая, эту выплату получили более 7 тыс. человек, сообщили в МЧС.

В свою очередь, Украина выплачивает работающим гражданам и индивидуальным предпринимателям, которые находятся в местах наиболее активных боевых действий, помощь в размере 6,5 тыс. гривен (15,3 тыс. руб.). На нее выделено около 25 млрд гривен. Заявления на помощь подали более 3,6 млн украинцев. По состоянию на 22 марта выплаты получили более 480 тыс. граждан, сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Донбасс выплаты ветераны Великая Отечественная война Владимир Путин Дмитрий Песков Кремль
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в ИК «Фридом Финанс»

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