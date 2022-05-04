Минобороны заявило об уничтожении шести электроподстанций на Украине
Российские военные нанесли удары оружием большой дальности воздушного и морского базирования в районах нескольких железнодорожных станций на Украине — Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, сообщает Минобороны.
По данным ведомства, в результате уничтожены шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, «через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран».
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников
Накануне о повреждении железнодорожной инфраструктуры сообщил украинский железнодорожный перевозчик «Укрзализныця». По его данным, обстрелу подверглись шесть станций в центре и на западе Украины, это привело к задержке пассажирских поездов.
Как заявил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков, за ночь авиация поразила 40 военных объектов Украины, в том числе четыре склада с оружием и боеприпасами. По его словам, российская артиллерия уничтожила 16 пунктов управления, «а также 476 опорных пунктов подразделений националистов, районов сосредоточения живой силы и военной техники». В результате, по утверждению ведомства, убиты более 300 украинских военных и уничтожены 53 единицы техники.
Кроме того, сообщило министерство, российские военные уничтожили установку комплекса «Точка-У» в районе села Новая Дмитровка и три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300 украинских войск. Также российские ПВО сбили девять беспилотников в Харьковской и Николаевской областях и четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе села Великая Камышеваха (Харьковская область).
Накануне Минобороны заявило об ударе ракетами «Оникс» по логистическому центру на военном аэродроме в районе Одессы, через который, по данным ведомства, осуществлялась доставка иностранного вооружения.