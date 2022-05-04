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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об уничтожении шести электроподстанций на Украине

Минобороны заявило об ударах по пяти железнодорожным станциям Украины, в том числе во Львове. В результате уничтожены шесть подстанций, через которые, по данным ведомства, ВСУ поставляли оружие из США и Европы
Фото: mod_russia / Telegram
Фото: mod_russia / Telegram

Российские военные нанесли удары оружием большой дальности воздушного и морского базирования в районах нескольких железнодорожных станций на Украине — Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка, сообщает Минобороны.

По данным ведомства, в результате уничтожены шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах, «через которые украинской группировке войск на Донбассе осуществлялась доставка вооружения и боеприпасов производства США и европейских стран».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников

Накануне о повреждении железнодорожной инфраструктуры сообщил украинский железнодорожный перевозчик «Укрзализныця». По его данным, обстрелу подверглись шесть станций в центре и на западе Украины, это привело к задержке пассажирских поездов.

Минобороны заявило об ударе «Ониксами» по ангарам с дронами под Одессой
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Как заявил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков, за ночь авиация поразила 40 военных объектов Украины, в том числе четыре склада с оружием и боеприпасами. По его словам, российская артиллерия уничтожила 16 пунктов управления, «а также 476 опорных пунктов подразделений националистов, районов сосредоточения живой силы и военной техники». В результате, по утверждению ведомства, убиты более 300 украинских военных и уничтожены 53 единицы техники.

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Кроме того, сообщило министерство, российские военные уничтожили установку комплекса «Точка-У» в районе села Новая Дмитровка и три локатора подсвета и наведения ЗРК С-300 украинских войск. Также российские ПВО сбили девять беспилотников в Харьковской и Николаевской областях и четыре реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе села Великая Камышеваха (Харьковская область).

ООН сообщила о 3,1 тыс. погибших мирных жителей на Украине
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Фото:John Moore / Getty Images

Накануне Минобороны заявило об ударе ракетами «Оникс» по логистическому центру на военном аэродроме в районе Одессы, через который, по данным ведомства, осуществлялась доставка иностранного вооружения.

Материалы к статье
Теги
Минобороны Военная операция на Украине железнодорожная станция Игорь Конашенков Львов
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