СМИ сообщили о задержании бывшего главного охранника Лукашенко

Против него заведено уголовное дело, выяснило белорусское издание «Наша Нива». По данным его источников, оно касается взяток. В КГБ информацию о задержании Андрея Втюрина комментировать отказались

Андрей Втюрин (Фото: vsr.mil.by)

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал заместителя главы Совета безопасности страны, бывшего начальника службы охраны президента Александра Лукашенко Андрея Втюрина. Об этом со ссылкой на «заслуживающие доверия источники» сообщает местная газета «Наша Нива», по данным которой задержание было проведено неделю назад.

Против мужчины, пояснили собеседники издания, возбуждено уголовное дело, предположительно — по факту взяток. Обстоятельства задержания Втюрина, указывает «Наша Нива», пока не уточняются, однако известно, что его коттедж в элитном поселке «Дрозды-2» под Минском опечатан.

Официальный представитель белорусского КГБ Андрей Ярош комментировать газете информацию о задержании Втюрина отказался.

В службе охраны Лукашенко Втюрин, поясняет «Наша Нива», служил с 1995 года. Пост ее руководителя он занимал в период с 2007 по 2014 год. После этого решением президента силовика назначили заместителем госсекретаря Совета безопасности страны. Должность госсекретаря этого органа тогда занимал Александр Межуев, в ноябре 2015-го его сменил Станислав Зась.

Втюрин родился в 1971 году в Пензе. Он окончил Саратовское высшее военное командное училище МВД России (1992). В 2002 году выпустился из Академии белорусского МВД.