AP узнало об упущенном шансе США настроить армию Венесуэлы против Мадуро

Речь идет о случае, который имел место около двух лет назад. Один из приближенных Николаса Мадуро просил администрацию США о помощи, но в Белом доме ему тогда отказали

Николас Мадуро (в центре), Иван Эрнандес (второй справа) (Фото: Ariana Cubillos / AP )

Глава президентской гвардии и военной контрразведки Венесуэлы генерал Иван Эрнандес в мае 2017 года обращался в администрацию президента США с просьбой посодействовать в получении виз для членов его семьи, чтобы свозить в Штаты на лечение своего 3-летнего сына. Однако администрация Дональда Трампа ему отказала. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на бывшего сотрудника администрации Трампа и человека, знакомого с дискуссиями, которые тогда велись на этот счет в Белом доме.

По информации агентства, Эрнандес хотел отправить своего сына в Бостон для проведения ему операции на головном мозге. После нескольких дней внутренних дебатов в Белом доме отклонили просьбу Эрнандеса, посчитав нерезонным помогать высокопоставленному члену правительства, которое Вашингтон считал коррумпированным и преступным.

Агентство обращает внимание, что случай, имевший место около двух лет назад, возможно, стал одной из упущенных возможностей для властей США склонить армию Венесуэлы к тому, чтобы предать Николаса Мадуро.