Генсек НАТО назвал два сценария для Украины

Либо страны НАТО нарастят помощь Украине, либо Россия займет еще больше территорий, предупредил Столтенберг. Москва требует признать «реалии на земле»

Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Ситуация на поле боя сейчас сложная, Россия сдвигает линию фронта и набирает больше военнослужащих, важно усилить помощь Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании министров иностранных дел альянса. Его слова приводит пресс-служба НАТО.

«По сути, есть два возможных сценария. Первый заключается в том, что союзники по НАТО смогут мобилизовать больше помощи, а Украина сможет вернуть себе больше территорий. А другой сценарий состоит в том, что мы будем не в состоянии этого сделать. И тогда возникает реальный риск того, что Россия захватит еще больше территорий и что мы окажемся в еще более опасном положении», — сказал Столтенберг.

Единственный способ достичь прочного и справедливого мира на Украине — иметь сильную украинскую армию, считает чиновник.

Опасения западных стран риском поражения Украины возросли из-за пробуксовки выделения США военной помощи: конгресс более полугода не может согласовать пакет на $60 млрд из-за позиции республиканцев и фаворита партийных праймериз Дональда Трампа.

«Без существенной помощи в виде дополнительных ассигнований, мне кажется, впереди — гораздо более мрачное будущее. Украина, вероятно, потеряет территорию и, видимо, существенную территорию в 2024 году», — признавал глава ЦРУ Уильям Бернс. Он указывал, что у Киева кончаются боеприпасы, а у Вашингтона — время на оказание помощи.

Российская сторона требует перестать снабжать ВСУ и настаивает, что ее целям этот процесс не помешает. Москва требует признать российский суверенитет над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Киев требует вывода войск за пределы границ по состоянию на 1991 год.