 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Генсек НАТО назвал два сценария для Украины

Генсек НАТО Столтенберг назвал два сценария конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Либо страны НАТО нарастят помощь Украине, либо Россия займет еще больше территорий, предупредил Столтенберг. Москва требует признать «реалии на земле»
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Ситуация на поле боя сейчас сложная, Россия сдвигает линию фронта и набирает больше военнослужащих, важно усилить помощь Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании министров иностранных дел альянса. Его слова приводит пресс-служба НАТО.

«По сути, есть два возможных сценария. Первый заключается в том, что союзники по НАТО смогут мобилизовать больше помощи, а Украина сможет вернуть себе больше территорий. А другой сценарий состоит в том, что мы будем не в состоянии этого сделать. И тогда возникает реальный риск того, что Россия захватит еще больше территорий и что мы окажемся в еще более опасном положении», — сказал Столтенберг.

Единственный способ достичь прочного и справедливого мира на Украине — иметь сильную украинскую армию, считает чиновник.

Польша объявила о создании миссии НАТО по Украине
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Опасения западных стран риском поражения Украины возросли из-за пробуксовки выделения США военной помощи: конгресс более полугода не может согласовать пакет на $60 млрд из-за позиции республиканцев и фаворита партийных праймериз Дональда Трампа.

«Без существенной помощи в виде дополнительных ассигнований, мне кажется, впереди — гораздо более мрачное будущее. Украина, вероятно, потеряет территорию и, видимо, существенную территорию в 2024 году», — признавал глава ЦРУ Уильям Бернс. Он указывал, что у Киева кончаются боеприпасы, а у Вашингтона — время на оказание помощи.

Российская сторона требует перестать снабжать ВСУ и настаивает, что ее целям этот процесс не помешает. Москва требует признать российский суверенитет над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Киев требует вывода войск за пределы границ по состоянию на 1991 год.

Кремль опроверг информацию о новой волне мобилизации в России

Минпромторг назвал новый перечень автомобилей, попадающих под налог на роскошь.

В МВД объяснили огромные очереди в ГИБДД

Курс евро превысил 100 рублей

В работе сервисов Apple произошел масштабный сбой

Два беспилотника сбиты над Тульской областью

В России введут механизм параллельного импорта для иностранных патентов. Как это будет работать

Биржевые цены на кофе на максимуме за 16 лет. Чего боятся трейдеры?
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Йенс Столтенберг НАТО
Материалы по теме
Кремль оценил отношения с НАТО словами «прямая конфронтация»
Политика
В Кремле назвали неправдой слова Зеленского о новой мобилизации в России
Политика
Зеленский заявил о готовности говорить до выхода на границы 1991 года
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 100,07 (+0,64) Инвестиции, 16:43 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 92,31 (-0,08) Инвестиции, 16:43
Страны НАТО выразили опасения из-за плана на €100 млрд для Украины Политика, 20:43
Столтенберг рассказал про два сценария развития конфликта на Украине Политика, 20:43
Генсек НАТО назвал два сценария для Украины Политика, 20:33
В Одессе предложили переименовать Екатерининскую площадь в Европейскую Политика, 20:18
Надаль снялся с турнира «Мастерс» в Монте-Карло из-за травмы Спорт, 20:17
Pophouse приобрела права на музыку и грим рок-группы KISS Бизнес, 20:10
Польша объявила о создании миссии НАТО по Украине Политика, 20:02
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
«Сильнейших будут убирать». Лучшего российского борца не допустили до Игр Спорт, 20:01
Двукратный чемпион «Тур де Франс» попал в больницу из-за массового завала Спорт, 19:53
Суд избрал меру пресечения профессору РАНХиГС по делу о взятке Общество, 19:43
«Финам» назвал 10 акций с самой высокой дивидендной доходностью Инвестиции, 19:38
Путин назвал сохранение идентичности залогом будущего в России Политика, 19:38
Российские футболистки разгромили Эквадор Спорт, 19:17
ДПС обнаружили неразрешенное оружие в авто племянника Сулеймана Геремеева Общество, 19:08