Суд отказался арестовать гендиректора одного из крупнейших букмекеров

Суд избрал Игорю Ляпустину, гендиректору одной из крупнейших букмекерских контор, работающей под брендом «Мелбет», запрет определенных действий. Его подозревают в мошенничестве

Игорь Ляпустин (Фото: moscowcourts / Telegram)

Тверской суд на заседании 4 апреля отказался арестовывать генерального директора ООО «Мелофон» Игоря Ляпустина и избрал ему запрет определенных действий, передает корреспондент РБК. До ареста он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ляпустина подозревают в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса составляет до десяти лет лишения свободы.

Игорь Ляпустин, по данным СПАРК, — генеральный директор компании «Мелофон». Основной вид ее деятельности — организация и проведение азартных игр и заключение пари. Бенефициаром компании, зарегистрированной в 2012 году, является Мария Кеббул. «Мелофон» владеет доменом melbet.ru, а также несколькими торговыми марками — Melbet mel mel bet, Toto melbet, Voltbet, «Азарт в твоем сердце».

Букмекер «Мелбет» в 2023 году занимал девятое место в рейтинге российских букмекерских компаний, составленном аналитической группой «РБК Исследования рынков». В 2023 году чистая прибыль ООО «Мелофон» составляла 3,9 млрд руб.

Также Ляпустин является руководителем ООО «Твоя ставка», которое занимается деятельностью по заключению пари с 2022 года, ему принадлежит тотализатор «Мелбет».

«Мелбет» — титульный партнер ФНЛ (Первой лиги по футболу, второго по значимости российского футбольного дивизиона).

Адвокат Игоря Ляпустина Алексей Цаплин сообщил РБК, что уголовное дело в отношении его подзащитного — это попытка предыдущего владельца компании вернуть ее. «Потерпевший, ранее судимый за незаконную игорную деятельность, хочет вернуть себе эту саму игорную деятельность», — сказал Цаплин.

На заседании в Тверском суде представитель обвинения сообщил, что компанию «Мелофон» в 2012 году основал дальневосточный бизнесмен Александр Градуленко, которому принадлежали 90% акций. В 2013 году он был судим за незаконную организацию и проведение азартных игр (п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ), его приговорили к двум с половиной годам заключения, но он оставался гендиректором компании.

В 2016 году Градуленко назначил на пост гендиректора Ляпустина. После чего оставил половину акций у себя, а половину передал компании «Мелофон». Когда Градуленко обратился за получением дивидендов на сумму 90 млн руб., Ляпустин ему якобы ответил, что денег нет. Градуленко несколько раз пытался получить свою долю, после чего обратился в полицию.