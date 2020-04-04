В США объяснили покупку попавшего под санкции медицинского оборудования

Фонд находится под секторальными санкциями, которые не мешают поставлять в США медицинское оборудование

Производство аппаратов ИВЛ на концерне "Радиоэлектронные технологии" в Свердловской области (Фото: Полина Петренко / ТАСС)

США имели право приобретать медицинское оборудование с помощью оказавшегося под санкциями Российского фонда прямых инвестиций, сообщают агентства Reuters и ТАСС со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской администрации.

По словам собеседника Reuters, РФПИ действительно находится под американскими секторальными санкциями, однако это не является препятствием для приобретения с его помощью медицинского оборудования.

При этом собеседник Reuters не уточнил, насколько соответствует санкционной политике США приобретение аппаратов ИВЛ, которые произведены предприятием, которое находится под ограничениями.

Другой неназванный представитель администрации США заявил ТАСС, что Вашингтон «ценит, что Россия продала все эти [медицинские] принадлежности по цене ниже рыночной».

Как ранее писал РБК, поставленные США аппараты ИВЛ «Авента М», выпускаются Уральским приборостроительным заводом (УПЗ). Это предприятие входит в Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который попал под американские санкции в 2014 году.