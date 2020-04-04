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В США объяснили покупку попавшего под санкции медицинского оборудования

Фонд находится под секторальными санкциями, которые не мешают поставлять в США медицинское оборудование
Производство аппаратов ИВЛ на концерне "Радиоэлектронные технологии" в Свердловской области (Фото: Полина Петренко / ТАСС)

США имели право приобретать медицинское оборудование с помощью оказавшегося под санкциями Российского фонда прямых инвестиций, сообщают агентства Reuters и ТАСС со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской администрации.

По словам собеседника Reuters, РФПИ действительно находится под американскими секторальными санкциями, однако это не является препятствием для приобретения с его помощью медицинского оборудования.

При этом собеседник Reuters не уточнил, насколько соответствует санкционной политике США приобретение аппаратов ИВЛ, которые произведены предприятием, которое находится под ограничениями.

Другой неназванный представитель администрации США заявил ТАСС, что Вашингтон «ценит, что Россия продала все эти [медицинские] принадлежности по цене ниже рыночной».

Как ранее писал РБК, поставленные США аппараты ИВЛ «Авента М», выпускаются Уральским приборостроительным заводом (УПЗ). Это предприятие входит в Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который попал под американские санкции в 2014 году.

В Вашингтоне официально этот вопрос никак не комментировали. Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции не стал комментировать в том числе и тот факт, что американцы оплатили часть груза. Трамп ограничился заявлением, что ему поступило предложение Владимира Путина отправить в пострадавший Нью-Йорк медицинское оборудование, и он не стал отказываться. . «Это был очень приятный жест со стороны президента Путина», — отметил американский президент.
Факт оплаты американцами части груза подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила при этом, что другая половина была оплачена РФПИ.

Самолет Ан-124 с медицинским оборудованием и необходимыми для лечения препаратами вылетел в США 1 апреля.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Артем Филипенок
Теги: США, санкции, РФПИ, коронавирус
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