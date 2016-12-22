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Путин отказался ждать извинений от Лондона из-за «дела Скрипаля»
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Путин отказался ждать извинений от Лондона из-за «дела Скрипаля»
Отравление Скрипаля в Британии, 16:43
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Путин отказался ждать извинений от Лондона из-за «дела Скрипаля»
Россия не ждет извинений от Лондона, а надеется на торжество «здравого смысла», заявил Владимир Путин. Ранее его пресс-секретарь говорил, что Лондону придется «каким-то образом приносить извинения российской стороне»
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Россия не ждет извинений от британских властей по «делу Скрипаля», заявил президент Владимир Путин по итогам встречи глав государств — гарантов Астанинского процесса, передает ТАСС.

«Мы ничего не ждем», — сказал Путин в ответ на вопрос о том, ждет ли Россия извинений со стороны Великобритании. По словам президента России, «мы ждем, что здравый смысл в конце концов восторжествует и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб, который мы наблюдаем в последнее время». Он отметил, что надежда на здравый смысл относится не только к «делу Скрипаля», но и к другим аспектам международных отношений.

Накануне, 3 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что премьер-министру и главе МИД Великобритании в итоге придется извиняться за обвинения России в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. «Их теория не подтвердится в любом случае, потому что ее подтвердить невозможно», — высказал свое мнение Песков.

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Так Песков прокомментировал слова руководителя химической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенда, который заявил, что специалистам не удалось установить страну происхождения яда «Новичок». Он отметил, что такой задачи перед лабораторией не стояло, а конечный вывод о причастности России был сделан британским правительством на основе данных разведки.

В среду, 4 апреля, в Гааге пройдет заседание Международной организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на котором будет рассмотрена ситуация с отравлением Сергея Скрипаля. «Надеюсь, что в ходе этой дискуссии будет поставлена окончательная точка в том, что произошло», — говорил Владимир Путин.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Владимир Путин , Лондон , Сергей Скрипаль
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