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Мексика потребовала от США объяснить слова Трампа о военных на границе
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Мексика потребовала от США объяснить слова Трампа о военных на границе
Политика, 10:21
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Мексика потребовала от США объяснить слова Трампа о военных на границе
Президент США пообещал разместить и держать на границе с Мексикой военных, пока там не будет построена стена. В Twitter Трамп также писал, что к Штатам идет «караван» из 1,2 тыс. мигрантов из неблагополучных стран региона
Граница между США и Мексикой (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Мексика попросила США пояснить заявления президента Дональда Трампа о готовности разместить военных на границе между двумя странами, заявил мексиканский министр иностранных дел Луис Видегарай Касо в Twitter.

«Позиция мексиканского государства будет зависеть от пояснений США, но это будет позиция в защиту суверенитета и национальных интересов», — подчеркнул глава МИДа.

Трамп заявил о намерении послать американских военных сторожить границу с Мексикой, до тех пор пока не будет возведена пограничная стена. Его слова прозвучали в ходе встречи с главами балтийских стран накануне, 3 апреля, сообщила пресс-служба Белого дома.

«Границу будут защищать военные, до тех пор пока у нас не будет стены и должной безопасности», — сказал президент США. По его словам, этот вопрос обсуждался с мексиканским руководством. «Я сказал Мексике, я уважаю то, что они сделали; я сказал, смотрите, у вас очень сильные законы. У нас очень плохие законы о нашей границе, и мы будем делать кое-какие вещи — я уже говорил об этом с [главой Пентагона] Мэттисом, — мы будем делать военные вещи», — добавил Трамп.

В Пентагоне заявили The Washington Post, что не могут предоставить дополнительной информации о заявлениях президента.

Трамп также пообещал усилить давление на Мексику из-за беженцев из Центральной Америки, которые направляются в сторону США по территории соседней страны. «Большой караван людей из Гондураса, приближающийся к нашим границам через Мексику, необходимо остановить до того, как он доберется», — написал президент накануне в своем Twitter.

На это министр иностранных дел Мексики ответил, что «караван мигрантов» расходится по решению участников. «Миграционная политика является частью мексиканского суверенитета, и мы проводим ее согласно закону, а не из-за давления со стороны или угроз», — подчеркнул он.

Трамп в своем выступлении отметил, что толпа мигрантов была разогнана мексиканскими властями, после того как он сказал, что Мексика должна это сделать. «Караван меня беспокоит, потому что это то, что может произойти с США, тысячи человек могут просто войти в нашу страну и у нас нет законов, которые могут от этого защитить. А стена из-за демократов была отложена», — ответил он на уточняющий вопрос журналистов.

Стена Трампа: как США отгораживаются от Мексики. Фотогалерея Еще 6 фото
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По данным погранслужбы США, за прошлый год на границе было задержано 310,5 тыс. нелегальных мигрантов, это наименьшее число с 1971 года.

The Wall Street Journal (WSJ) отмечает, что предыдущие президенты уже размещали нацгвардию на границе с Мексикой: так было в 2006–2008 годах по приказу Джорджа Буша-младшего, а в 2010–2011-м небольшой контингент отправлялся на охрану границы по распоряжению Барака Обамы. Военные помогали пограничникам ремонтировать оборудование и следить за обстановкой на границе, функции правоохранительных органов они не выполняли, пишет газета.

«Караван людей», о котором говорил Трамп, — ежегодный протестный марш центральноамериканских мигрантов, участники которого пытаются привлечь внимание к ситуации, когда десятки тысяч выходцев из этих стран бегут в Мексику или США, спасаясь от разборок преступных группировок или политической нестабильности. Один из лидеров «каравана» Хозаэл Ромеро заявил WSJ, что в сторону границы с США направляются около 1,1 тыс. человек, из них 100–150 могут пересечь границу Соединенных Штатов и попросить убежища. Большинство участников марша — жители Гондураса.

Создание укреплений на границе с Мексикой, так называемой стены, — одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. В бюджете США на текущий год на строительство этого сооружения выделено только $1,6 млрд, хотя президентская администрация запрашивала около $25 млрд.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Дональд Трамп , Мексика , стена Трампа
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