Франция сообщила об опасном сближении ее дрона Reaper с российским Су-35

Российский Су-35 и французский беспилотник трижды опасно сблизились над Средиземным морем, заявили в Минобороны Франции. Военное ведомство России не комментировало инцидент

Video

Российский истребитель Су-35 2 марта опасно сблизился с французским беспилотником Reaper в восточной части Средиземного моря, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в Х.

«Три последовательных сближения на очень короткое расстояние, которые могли привести к потере контроля над дроном, свидетельствуют о намерении ограничить свободу передвижения в общих воздушных пространствах. Это преднамеренное, непрофессиональное и агрессивное действие, которое неприемлемо», — заявил глава оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что Reaper выполнял миссию наблюдения в международном воздушном пространстве.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

MQ-9 Reaper производятся в США и стоят на вооружении как в их армии, так и в вооруженных силах европейских стран.

Российское Минобороны в прошлые годы не раз заявляло об опасных сближениях российских самолетов с американскими Reaper: несколько таких инцидентов было зафиксировано в июле прошлого года в Сирии. В 2023-м году несколько подобных случаев имели место над Черным морем.

В марте того года американский Reaper потерпел крушение после сближения с российскими Су-27. Минобороны тогда заявило, что дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного в целях проведения военной операции. Истребители не применяли вооружения и не вступали в контакт с беспилотником, утверждало ведомство. Reaper совершил резкий маневр, «перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью». В США назвали произошедшее «непрофессиональным перехватом».