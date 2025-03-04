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Военная операция на Украине ,  
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Economist рассказал о последствиях приостановки военной помощи США Киеву

Сюжет
Военная операция на Украине
Украина не сможет обеспечить артиллерию боеприпасами, а работу систем ПВО затруднит нехватка ракет Patriot. Обмен разведданными, по данным издания, пока продолжается, если он остановится, Киев утратит часть боевых возможностей
Фото: Pierre Crom / Getty Images
Фото: Pierre Crom / Getty Images

Украина может заменить часть оружия, которое потеряла в результате приостановки Соединенными Штатами военной помощи, однако проблемой остаются боеприпасы. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на источники.

«Никто не хочет верить в худший сценарий, но есть опасения, что некоторые вещи будет просто невозможно заменить», — сказал изданию источник, близкий к украинскому военному руководству.

Важнейшими элементами американской поддержки The Economist называет:

  • поставки оружия, а также возможность его обслуживания и ремонта;
  • поставки ракет для комплексов ПВО;
  • доступ к спутниковому интернету Starlink (эта система — основа для коммуникации между военными подразделениями, уточняет издание);
  • обмен разведданными. Этот пункт The Economist называет одним из важнейших.

По сведениям журнала, Киев может заменить большую часть артиллерии беспилотниками украинского производства, поскольку в данном случае речь идет лишь о бóльших финансовых вложениях. Дроны активно используются ВСУ: они эффективнее артиллерии во многих случаях и стоят кратно дешевле, пишет издание.

Новые артиллерийские комплексы, которые производят на Украине, не обеспечены достаточным количеством снарядов, поэтому их применение ограничено, отмечает The Economist. Еще одним ударом может стать прекращение поставок БМП Bradley.

Однако главная проблема не боеприпасы, указывает издание. Некоторые системы вооружений, поставлявшихся Соединенными Штатами, заменить невозможно, например ракеты для комплексов ПВО Patriot, способные перехватывать гиперзвуковые и баллистические ракеты. Прекращение снабжения ВСУ ракетами GMLRS с GPS-наведением предоставит России «большую свободу маневра».

Перекроют ли США доступ к спутниковому интернету Starlink и обмен разведданными о целях в глубине России, неясно. За Starlink платит Польша, но сеть контролируют американцы, отмечает журнал. Киев заявлял о существовании альтернатив Starlink. Как сообщил The Economist украинский чиновник, Украину создала одну систему с аналогичными технологиями, и она может быть развернута за несколько дней, «более масштабное решение — за три месяца». Однако переключение на нее будет сложным.

Разведданые передаются Киеву по каналам НАТО, они позволяют ВСУ замечать угрозы и пытаться предотвратить ущерб, пишет журнал, а также отслеживать ситуацию на больших расстояниях. Речь идет о данных со спутников и электронной разведке, которые позволяют координировать удары вглубь России.

Европа может частично заменить США в вопросе передачи разведданных, но проблема в оперативности передачи информации, сказал The Economist западный военный чиновник. Без разведданных США Украина будет испытывать трудности с обнаружением и поражением новых целей по мере их появления, предупредил он.

Тем не менее в Киеве сохраняют надежду, что катастрофы не случится. «Будет медленный спад, и, возможно, линия фронта может немного отступить, но трагедии не будет», — приводит издание слова одного из украинских собеседников.

Этой ночью Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Киеву. Мера будет действовать до тех пор, пока украинское руководство не продемонстрирует приверженность миру, пояснил Bloomberg высокопоставленный представитель Пентагона.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина Военная операция на Украине
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