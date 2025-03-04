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В суд поступил иск о ликвидации «Фонда Ройзмана»

Свердловский минюст через суд потребовал ликвидировать «Фонд Ройзмана», основатель которого, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман признан иноагентом. Иск должны рассмотреть 2 апреля
Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото: Антон Буценко / РИА Новости)

Главное управление министерства юстиции по Свердловской области направило в суд иск о ликвидации организации «Фонд Ройзмана», сообщает ТАСС. Рассмотрение иска назначено на 2 апреля.

«Фонд Ройзмана» — благотворительный фонд, основанный экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом (внесен в реестр иноагентов). Организация существует с 2015 года. Фонд оказывает финансовую и юридическую помощь людям, попавшим в трудные жизненные ситуации, например, помогает с закупкой медикаментов и медицинского оборудования. Также фонд помогает пострадавшим в результате стихийных бедствий, проводит благотворительные и просветительские мероприятия, размещает публикации и поддерживает деятельность некоммерческих организаций.

Генеральным директором на сайте фонда и в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) значится Светлана Косолапова.

РБК направил запрос в пресс-службу Октябрьского районного суда Екатеринбурга.

С 2001 по 2003 год Ройзман был президентом фонда «Город без наркотиков». После Ройзман стал депутатом Госдумы. Мэром Екатеринбурга он был с 2013 по 2018 год. В ноябре 2022-го его признали иноагентом, в 2023-м против него открыли уголовное дело о дискредитации армии — по нему Ройзмана приговорили к штрафу в размере 260 тыс. руб. «Я считаю, что в этих условиях это оправдательный приговор», — сказал экс-мэр после того, как решение было вынесено. Его он решил не обжаловать.

В мае 2024 года президент фонда «Город без наркотиков» и депутат екатеринбургской думы Тимофей Жуков сообщил, что фонд решил обратиться в районный суд, чтобы исключить Ройзмана из числа учредителей организации.

«Держать его в учредителях — для организации это репутационные потери. Тем более он сейчас иностранный агент, и мы понимаем, что он никогда в фонд не вернется», — пояснил он. Жуков добавил, что представители фонда направляли Ройзману письма с просьбой добровольно выйти из состава учредителей, но ответа не получили.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Маргарита Овсянникова
Евгений Ройзман фонд ликвидация Свердловская область новости
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