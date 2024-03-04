 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

В ЕС объяснили отказ от встречи с Лавровым по теме вмешательства в выборы

Сюжет
Выборы президента России
Сергей Лавров сообщил, что послы ЕС решили не ходить на встречу с ним по теме вмешательства в выборы президента России. В постпредстве ЕС заявили о низком уровне доверия и отсутствии данных о повестке
Фото: Ben Pruchnie / Getty Images
Фото: Ben Pruchnie / Getty Images

Послы ЕС отклонили предложение о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за низкого уровня доверия, сообщили РБК в постпредстве Евросоюза.

Лавров 4 марта рассказал, что дипломатов «недели полторы назад» пригласили на встречу по поводу выборов президента в России. По его словам, МИД собрал информацию о том, какие «механизмы вмешательства» в них собираются применить европейские посольства и как они намерены поддерживать несистемных оппозиционеров, Лавров планировал посоветовать «не заниматься этим». Однако послы «за два дня до назначенного мероприятия <...> прислали ноту: мы решили не ходить».

В постпредстве ЕС подтвердили, что послы были приглашены, но «без каких-либо предложений по повестке дня».

«Наш ответ последовал после смерти Алексея Навального и после того, как призывы ЕС к независимому международному расследованию причин его смерти остались без внимания», — заявили в дипмиссии. Навальный скончался 16 февраля в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

В постпредстве ЕС указали на «крайне низкий уровень доверия» в контексте публичных заявлений в 2022 году, что Россия не будет вводить войска на Украину.

«Нас пригласили обсудить отношения между ЕС и Россией, но теперь министр Лавров говорит, что речь шла о том, чтобы прочитать нам нотации. Это доказывает, что мы были правы, отклонив приглашение», — добавили в постпредстве ЕС.

Лавров призвал не придавать значения встрече лидеров ЕС по Украине
Политика
Сергей Лавров

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Около месяца назад представитель МИДа Мария Захарова заявила, что на Западе предвыборное время в России «рассматривают как возможность раскачать ситуацию в стране», попытки сделать это будут пресекать. По ее словам, западные неправительственные организации пытаются посеять «раздор» между россиянами, для этих целей Запад также пользуется «манипулированием информации» в интернете.

Кроме того, дипломат обвинила Запад в том, что он использует антироссийски настроенных россиян за рубежом для вмешательства во внутренние дела России, в том числе «при обсуждении выборной проблематики».

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

Часть сторонников Байдена начали поддерживать Трампа. Что происходит

ЦБ озвучил два сценария развития российского экспорта

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Какие фильмы лидируют в российском прокате. Список

Как выглядят самые странные дома знаменитостей. Фото

У российских дилеров появились удлиненные модели BMW. Фото и цены

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95
Авторы
Теги
Персоны
Мария Васильева, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Сергей Лавров Евросоюз выборы президента России
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
МИД обвинил Латвию в попытке отсечь россиян от участия в выборах
Политика
В Латвии сочтут участие в российских выборах поддержкой военной операции
Политика
МИД вызвал дипломатов прибалтийских стран из-за выборов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02) Инвестиции, 16:27
Верховный суд США признал за Трампом право баллотироваться в президенты Политика, 19:57
«Спартак» после поражения не взял Ковальчука на третий матч плей-офф КХЛ Спорт, 19:51
Объем размещений высокодоходных облигаций достиг рекордных значений Инвестиции, 19:46
«Ак Барс» оказался в шаге от вылета из Кубка Гагарина Спорт, 19:24
ФСБ завела дело о диверсии после взрыва на железной дороге под Самарой Политика, 19:23
Против Скотти Пиппена подали иск на $250 млн за изнасилование и травлю Спорт, 19:10
NVIDIA обогнала Saudi Aramco и стала третьей по капитализации в мире Бизнес, 19:08
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
В Telegram произошел второй за неделю сбой Технологии и медиа, 19:03
BAIC представил новый кроссовер X75 для России. Фото и цены Авто, 19:00
Президент Литвы призвал чиновников не делать «апокалиптических заявлений» Политика, 18:57
ЦБ сообщил о «систематической недооценке» юаня на валютном рынке в России Финансы, 18:52
МИД объявил немецкому послу демарш из-за утечки беседы военных о Taurus Политика, 18:51
На Украине создали улучшенные камеры в СИЗО для сбежавших коррупционеров Политика, 18:51
Рогов сообщил об активизации боев на запорожском направлении Политика, 18:46