В ЕС объяснили отказ от встречи с Лавровым по теме вмешательства в выборы

Сергей Лавров сообщил, что послы ЕС решили не ходить на встречу с ним по теме вмешательства в выборы президента России. В постпредстве ЕС заявили о низком уровне доверия и отсутствии данных о повестке

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Послы ЕС отклонили предложение о встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым из-за низкого уровня доверия, сообщили РБК в постпредстве Евросоюза.

Лавров 4 марта рассказал, что дипломатов «недели полторы назад» пригласили на встречу по поводу выборов президента в России. По его словам, МИД собрал информацию о том, какие «механизмы вмешательства» в них собираются применить европейские посольства и как они намерены поддерживать несистемных оппозиционеров, Лавров планировал посоветовать «не заниматься этим». Однако послы «за два дня до назначенного мероприятия <...> прислали ноту: мы решили не ходить».

В постпредстве ЕС подтвердили, что послы были приглашены, но «без каких-либо предложений по повестке дня».

«Наш ответ последовал после смерти Алексея Навального и после того, как призывы ЕС к независимому международному расследованию причин его смерти остались без внимания», — заявили в дипмиссии. Навальный скончался 16 февраля в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе.

В постпредстве ЕС указали на «крайне низкий уровень доверия» в контексте публичных заявлений в 2022 году, что Россия не будет вводить войска на Украину.

«Нас пригласили обсудить отношения между ЕС и Россией, но теперь министр Лавров говорит, что речь шла о том, чтобы прочитать нам нотации. Это доказывает, что мы были правы, отклонив приглашение», — добавили в постпредстве ЕС.

Около месяца назад представитель МИДа Мария Захарова заявила, что на Западе предвыборное время в России «рассматривают как возможность раскачать ситуацию в стране», попытки сделать это будут пресекать. По ее словам, западные неправительственные организации пытаются посеять «раздор» между россиянами, для этих целей Запад также пользуется «манипулированием информации» в интернете.

Кроме того, дипломат обвинила Запад в том, что он использует антироссийски настроенных россиян за рубежом для вмешательства во внутренние дела России, в том числе «при обсуждении выборной проблематики».