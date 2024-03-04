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Политика ,  
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НАТО открыло первую базу на Западных Балканах

НАТО открыло авиабазу в Албании
НАТО модернизировало советскую базу в Албании, чтобы сделать ее хабом для своих воздушных операций. Альянс вложил в это €50 млн
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Авиабаза Кучова (Фото: Florion Goga / Reuters)

4 марта в Албании открыли авиабазу Кучова, которая станет «современным хабом для будущих военных операций НАТО», говорится на сайте Североатлантического альянса. Она находится рядом с одноименным городом, который расположен в 80 км к югу от албанской столицы Тираны. Базу построили не с нуля — это переоборудованный центр, который существует в республике с 1952 года, когда Албания была социалистической страной и город Кучова назывался Сталин. Модернизацией базы занималось НАТО — оно вложило в нее €50 млн.

«Реконструкция авиабазы Кучова — это стратегическая инвестиция, которая показывает, что НАТО продолжает укреплять свое присутствие на Западных Балканах, в регионе, который имеет стратегическое значение для альянса», — заявил представитель НАТО Дилан Уайт. В организации отмечают, что модернизация Кучовы стала крупнейшим проектом альянса в Албании в последнее десятилетие. Работа началась в 2019 году, она включала ремонт диспетчерской вышки, взлетно-посадочных полос, ангаров и складских помещений. Деньги на это пошли из Программы НАТО по инвестициям в обеспечение безопасности (NATO’s Security Investment Programme — NSIP), в который вкладываются министерства обороны стран-членов и который в 2023 году достиг потолка в €1 млрд.

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«Эта база станет еще одним элементом безопасности региона Западных Балкан», — заявил на церемонии открытия премьер-министр Албании Эди Рама (цитата по Reuters), упомянув об угрозах, исходящих от России. По его словам, в прошлом в Кучове базировались самолеты «МиГ» советского и китайского производства — они находились в режиме ожидания, чтобы подняться в небо в случае войны с Западом; ключевыми целями были Австрия, Германия, Дания и Италия. «Сегодня мы живем в другое время, и к счастью, Албания находится на другой стороне», — сказал Рама.

Как заявил на той же церемонии президент Албании Байрам Бегай, база Кучова «выполняет оборонительную и сдерживающую функцию и является важным центром операций НАТО по противодействию сегодняшним и будущим угрозам» (цитата по Euronews Albania).

Албания присоединилась к НАТО в 2009 году. Агентство Reuters обращает внимание на то, что у Албании нет своих военных самолетов, поэтому ее небо контролируют Греция и Италия. Сейчас республика ведет переговоры с НАТО о том, чтобы построить военно-морскую базу в Порто Романо на берегу Адриатического моря.

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Албания НАТО авиабаза
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