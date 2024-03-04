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Политика ,  
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В Гаити произошла стрельба во время нападения на главную тюрьму. Видео

Кадры перестрелки банд и полиции на улицах Гаити при штурме главной тюрьмы

В Гаити произошла стрельба во время нападения на главную тюрьму. Видео
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В Гаити вооруженные группировки напали на главную тюрьму в Порт-о-Пренсе и выпустили «значительное количество» заключенных, сообщает Gazette Haiti. В числе освобожденных — лидеры влиятельных банд. Телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о сотне сбежавших заключенных.

Сотрудники правоохранительных органов вступили с ними в перестрелку на улицах города. 

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Теги
Гаити перестрелка преступная группировка
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